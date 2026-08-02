Theo cập nhật của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h ngày 2/8, siêu bão Dolphin đã suy yếu còn cấp 15, giật trên cấp 17 sau khi tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc trong 24 giờ qua.

Vị trí tâm bão ở khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc - 153,7 độ Kinh Đông, cách khu vực Okinawa (Nhật Bản) hơn 2.400km về phía Đông Đông Nam.

Ảnh mây vệ tinh Himawari của bão Dolphin lúc 7h30 sáng 2/8/2026. Nguồn: NCHMF

Dự báo, trong 1-2 ngày tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h và suy yếu dần, cường độ giảm xuống còn cấp 14-15.

Khoảng ngày 6-7/8, bão Dolphin có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Okinawa trước khi tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tiến về khu vực đất liền Trung Quốc.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ khoảng ngày 5/8, khi bão tiến gần khu vực phía Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), gió tây nam trên vùng biển phía Nam Biển Đông sẽ hoạt động mạnh hơn.

Dự báo đường đi của cơ quan khí tượng Nhật Bản lúc 7h sáng ngày 2/8. Nguồn: NCHMF

Đến ngày 6-7/8, gió tây nam trên phần lớn khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa), có thể mạnh cấp 6-7. Sóng biển cao 2-4m, biển động rất mạnh, gây nguy hiểm cho các hoạt động của tàu thuyền trên biển.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Dolphin để cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo trong thời gian tới.