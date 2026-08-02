Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, ngày và đêm 2/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 90mm/3h.

Miền Bắc còn mưa giông rải rác. Ảnh: Hoàng Minh

Thời tiết Hà Nội ngày 2/8, vẫn có lúc có mưa rào và giông, ngày nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung tâm thành phố là 32-34 độ; khu vực phía Bắc, phía Nam và phía Tây 31-33 độ.

Đêm 2 và ngày 3/8, Hà Nội vẫn có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-20mm, riêng khu vực phía Bắc 15-30mm.

Dự báo, đợt mưa giông, mưa lớn cục bộ ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngoài ra, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng gián đoạn.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.

Dự báo thời tiết ngày 2/8/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, phía Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.