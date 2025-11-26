Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Biển Đông chính thức đón cơn bão số 15 trong năm nay, có tên quốc tế là Koto.

Đến 4h sáng nay (26/11), vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 540km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 15, cập nhật lúc 5h ngày 26/11/2025. Nguồn: NCHMF

Hiện các mô hình dự báo còn phân tán, song theo các chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi vào Biển Đông, bão sẽ liên tục mạnh lên, dự báo cường độ cực đại của bão mạnh cấp 11, giật cấp 14 khi đi vào vùng biển giữa đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa.

Sau đó, những hình thế chi phối đường đi của cơn bão có sự thay đổi. Theo tính toán của các chuyên gia khí tượng, thời điểm này khối áp cao cận nhiệt đới suy yếu, cùng lúc ở trên mực 5.000m sẽ có một rãnh gió Tây (đặc điểm làm cho bão có khả năng đi lên phía Bắc), trong khi ở mặt biển đang chịu tác động của không khí lạnh dồn xuống nên đường đi của bão lúc này tương đối phức tạp. Bão có thể đi thẳng vào miền Trung và cũng có khả năng đi lệch lên phía Bắc hoặc lệch xuống phía Nam.

Về tác động tới đất liền nước ta, các chuyên gia nhận định, sẽ phụ thuộc vào chính đường đi của bão, nhưng dù bão có đi vào miền Trung hay không thì khu vực này vẫn sẽ có mưa vừa, mưa to diện rộng từ khoảng ngày 28-30/11, trọng tâm là từ Huế đến Lâm Đồng.

Theo đánh giá ban đầu, khả năng cường độ mưa lần này sẽ không lớn bằng đợt từ 16-22/11 vừa qua ở Nam Trung Bộ. Cơ quan khí tượng sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến bão và mưa trong các bản tin dự báo tiếp theo.

Dự báo, sau khi vào Biển Đông bão số 15 sẽ liên tục đổi hướng di chuyển. Cụ thể, trong 24 giờ tới, bão đổi hướng từ Tây Bắc sang Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h và cường độ có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày mai (27/11), vị trí tâm bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất lúc này đạt cấp cấp 10, giật cấp 13.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão lại đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và giảm tốc độ còn 5-10km/h, tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày 28/11, vị trí tâm bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 150km về phía Bắc Tây Bắc, cường độ tăng lên cấp 11, giật cấp 14.

24 giờ sau đó, bão đổi hướng sang hướng Tây, tốc độ chỉ 5km/h và giữ nguyên cường độ. Đến 4h ngày 29/11, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 250km về phía Tây Tây Bắc.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão lại di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/h và cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão số 15 (Koto), khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-10, giật cấp 13; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m; biển động rất mạnh.

Khoảng ngày 27-28/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.