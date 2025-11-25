Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 19h tối nay (25/11), vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Tây của miền Trung Philippines.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.
Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới/bão (trong 24 đến 48 giờ tới):
Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây sau chuyển hướng Tây Tây Bắc với cường độ ít thay đổi, sau suy yếu dần.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh.
Khoảng ngày 27-28/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7,0-9,0m, biển động dữ dội.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.