Sáng nay (26/11), lãnh đạo Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ NN&MT) đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác dự báo cơn bão số 15.

Tại cuộc họp, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về tình hình cơn bão. Cụ thể, đêm 25/11, bão Koto đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 15 với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Theo các chuyên gia khí tượng, diễn biến tiếp theo của bão còn có sự phân tán cao giữa các mô hình và cơ quan khí tượng thủy văn quốc tế.

Các chuyên gia khí tượng họp trực tuyến và nhận định hai kịch bản diễn biến bão số 15. Ảnh: Cục KTTV

Dự báo, từ nay đến ngày 28/11, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h. Từ 28/11, khi bão tiến gần tới kinh tuyến 113°E, áp cao cận nhiệt đới bắt đầu suy yếu, đồng thời xuất hiện rãnh áp thấp trong đới gió Tây ở độ cao khoảng 5.000m.

Những yếu tố này có thể tác động khiến hướng di chuyển của bão thay đổi, dẫn đến các kịch bản khác nhau về đường đi và mức độ ảnh hưởng của bão đối với các vùng biển cũng như khu vực đất liền Việt Nam.

Hai kịch bản của bão

Các chuyên gia khí tượng nhận định bão số 15 (Koto) có thể diễn biến theo hai kịch bản. Trong đó, kịch bản có khả năng cao nhất hiện nay là bão sẽ chuyển hướng lên phía Bắc khi tiến vào vùng biển Tây Bắc đặc khu Trường Sa, cách bờ biển Gia Lai - Khánh Hòa khoảng 500km về phía Đông (xác suất khoảng 80%).

Cụ thể, khi bão di chuyển tới kinh tuyến 113, bão đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, suy yếu thành vùng áp thấp, sau đó vùng áp thấp này có khả năng trôi về phía đất liền các tỉnh miền Trung, suy yếu trên biển.

Dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 15, phát lúc 11h ngày 26/11. Nguồn: NCHMF

Với kịch bản này, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh. Từ ngày 27/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 6-8m, biển động dữ dội.

Trên đất liền ít khả năng có gió bão.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão, khu vực từ Đà Nẵng - Lâm Đồng vẫn có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng trong những ngày đầu tháng 12/2025, trong đó trọng tâm là khu vực ven biển.

“Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa 16-21/11”, các chuyên gia nhận định.

Kịch bản ít khả năng hơn nhưng nghiêm trọng hơn là bão không đổi hướng và đi thẳng vào khu vực Gia Lai - Khánh Hòa (xác suất khoảng 20%).

Lúc này, cường độ bão mạnh nhất khi ở khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 11, giật cấp 13. Sau đó, tiếp tục di chuyển hướng Tây hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là khu vực Gia Lai - Khánh Hòa. Cường độ bão sẽ yếu xuống cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Với kịch bản này, vùng ven biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng từ ngày 29/11 có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Đồng thời, vùng ven biển từ Đà Nẵng - Lâm Đồng có thể mưa lớn 150-250mm trong khoảng ngày 29/11 đến 1/12/2025.

Theo dõi tác động của không khí lạnh sau bão

Tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Hoàng Đức Cường đề nghị các đài khí tượng thủy văn địa phương tăng cường cập nhật, thống nhất thông tin theo các phương án dự báo hiện có; cung cấp kịp thời cho các tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau lũ như Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa.

Ông Cường lưu ý, cơ quan khí tượng tiếp tục theo dõi tác động của không khí lạnh sau bão, đảm bảo tách bạch trong các bản tin cảnh báo.

Cục trưởng Nguyễn Thượng Hiền nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm chất lượng thông tin dự báo, nhất là việc làm rõ mức độ tác động, khu vực ảnh hưởng và cố gắng lượng hóa tối đa các thông tin dự báo các yếu tố gió, sóng trên biển để người dân dễ tiếp nhận và ứng phó, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác dự báo mưa.

Bão số 15 cách đảo Song Tử Tây 330km

Đến 10h ngày 26/11, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 330km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/h và cường độ suy yếu dần.