Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h chiều nay (25/11), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Tây của miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30km/h.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, đi vào Biển Đông. Sau khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 15.

Dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, cập nhật chiều 25/11. Nguồn: NCHMF

Đến 13h ngày mai (26/11), vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông với cường độ mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Dự báo 24 giờ sau đó, bão giữ nguyên hướng di chuyển, giảm tốc độ còn 10-15km/h và cường độ có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 27/11, vị trí tâm bão trên khu vực giữa Biển Đông, sức gió tăng lên cấp 10, giật cấp 12.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Trước đó, cơ quan khí tượng nhận định, bão có thể hướng về đất liền Nam Trung Bộ, trọng tâm ảnh hưởng từ khu vực Gia Lai - Lâm Đồng (vùng từ Bình Định - Bình Thuận cũ), thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng ngày 28-30/11.

Khi tiến vào vùng biển ven bờ, bão có thể giảm cường độ do tác động của không khí lạnh và nhiệt độ bề mặt biển thấp tại khu vực biển Nam Trung Bộ. Cường độ khi ảnh hưởng đến đất liền có thể ở mức bão cấp 8-9 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Nhận định ban đầu (có thể thay đổi), từ ngày 28-30/11, khu vực từ Đà Nẵng - Lâm Đồng có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, trong đó mưa mạnh nhất tập trung dọc dải ven biển.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cho biết sau đợt không khí lạnh vừa tràn về đêm qua, sẽ còn hai đợt tăng cường khác, dự kiến vào khoảng ngày 26–27/11 và 30/11.

Diễn biến của áp thấp nhiệt đới, sau có khả năng mạnh lên thành bão số 15 cũng có thể phụ thuộc vào tác động của những đợt không khí lạnh. Vì vậy, cơ quan khí tượng sẽ theo dõi sát để cập nhật đường đi và mức độ ảnh hưởng của hệ thống này.

Trước mắt, từ chiều tối nay, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Khoảng chiều 26-28/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.