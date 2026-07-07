Theo báo Guardian, tính đến ngày 7/7, 2 nạn nhân đã tử vong khi bão Maysak quét qua thành phố Nam Ninh thuộc tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc. Cơn bão này đã tấn công Việt Nam và đổ bộ vào đảo Hải Nam của Trung Quốc cuối tuần trước.

Các nhà khí tượng học cảnh báo bão Maysak sẽ trút lượng nước nó đã hút vào trên đường đi qua Biển Đông trước khi suy yếu và tiến vào đất liền Trung Quốc.

Bão Maysak gây ngập lụt và tổn thất nghiêm trọng ở miền nam Trung Quốc. Video: New York Post/CCTV

Phó Thị trưởng Nam Ninh Wei Jiang hôm 6/7 thống kê khoảng 55.000 cư dân đã bị ảnh hưởng vì lũ lụt do bão gây ra ở thành phố thủ phủ tỉnh Quảng Tây. Nước lũ đã tràn qua và phá vỡ các rào chắn tại 3 hồ chứa tại địa phương. Nhà chức trách đã cho sơ tán gần 48.000 người.

Chính quyền đã nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt lên mức cao nhất do “mưa rất lớn” có thể làm tình hình tồi tệ hơn và cản trở các nỗ lực cứu hộ.

Cách đó khoảng 270km, tại thành phố Quý Cảng, nước lũ đã biến một con đường rộng thành hồ, nhấn chìm ô tô và trút nước ồ ạt xuống một ngọn đồi, tràn vào một công trường xây dựng.

Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho hay mực nước tại trạm thủy văn Quý Cảng đã dâng lên đến 42m lúc 12h30 trưa ngày 6/7.

Theo các nhà khí tượng học Trung Quốc, lượng mưa lớn dự kiến sẽ xảy ra trên khắp Quảng Tây, Quý Châu, Hồ Nam và các khu vực khác của đất nước trong những ngày tới. Chỉ riêng 3 khu vực này đã có hơn 150 triệu người sinh sống.

Tân Hoa xã đưa tin theo yêu cầu của chính quyền Quảng Tây, Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc (MEM) đã điều động 2 máy bay không người lái Wing Loong để hỗ trợ liên lạc khẩn cấp tại các khu vực bị ảnh hưởng. Cùng với Cục quản lý lương thực và dự trữ chiến lược quốc gia, bộ này cũng phân bổ hàng cứu trợ khẩn cấp để giúp đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt cơ bản của người dân bị ảnh hưởng.

Khu vực hạ lưu hồ chứa Lưu Lan chìm trong biển nước hôm 6/7 sau khi đập nước bị vỡ do mưa bão ở Hành Châu, thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Tổng cộng 1.372 nhân viên từ Đội Cứu hỏa và Cứu hộ Toàn quốc Trung Quốc, cùng với 270 xe và 140 thuyền, đã nhận lệnh điều động đến các khu vực bị thiên tai. Thêm 350 nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp khác cũng được cử đến hiện trường cùng với thiết bị cứu hộ.

MEM thông báo Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc đã phân bổ 100 triệu Nhân dân tệ (khoảng 14,7 triệu USD) từ ngân sách trung ương để hỗ trợ công tác phục hồi khẩn cấp sau thảm họa ở Quảng Tây.

Trung Quốc hiện cũng trong tình trạng báo động khi siêu bão Bavi đang di chuyển qua Thái Bình Dương về phía đảo Đài Loan. Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Mỹ nhận định cơn bão này có thể mang theo gió giật lên đến 270 km/h khi quét qua các đảo Guam, Tinian, Saipan và Rota vào đầu tuần này.

Tân Hoa xã dẫn lời các chuyên gia khí tượng cảnh báo bão Bavi có thể mang theo gió mạnh và mưa lớn tấn công miền đông Trung Quốc từ ngày 9/7.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang đối mặt với những mối đe dọa ngày càng tăng từ thời tiết cực đoan. Các nhà khí tượng học cho rằng điều này có liên quan đến khủng hoảng khí hậu. Theo giới phân tích, mỗi năm, những rủi ro liên quan đến thời tiết có thể xóa sổ hàng chục tỷ USD hoạt động thương mại ở Trung Quốc khi các thành phố bị ngập lụt, hoạt động công nghiệp đình trệ và hoa màu bị nước lũ tàn phá hoặc cuốn trôi.