Video: Không quân Mỹ

Theo đài NDTV, nhiệm vụ trên do nhóm "Thợ săn bão" nổi tiếng của Không quân Mỹ thực hiện, nhằm thu thập dữ liệu khí tượng cho Trung tâm bão quốc gia Mỹ khi hệ thống bão cấp 5 di chuyển về phía Jamaica.

Máy bay đi vào tâm bão từ phía đông nam ngay sau khi mặt trời mọc, xuyên qua những đám mây xám dày đặc và để lại ánh sáng yếu ớt ở phía sau. Phía trước, bức tường tâm bão cao chót vót uốn cong thành một vòng tròn rộng. Một vòng cung sáng ở phía tây bắc cho thấy ánh sáng mặt trời đang xuyên qua vành bão.

Đoạn video cho thấy hiệu ứng sân vận động, nơi các bức tường của cơn bão uốn cong ra ngoài, tạo nên một khung cảnh giống như đấu trường.

Video: Không quân Mỹ

Trung tâm bão quốc gia Mỹ xác nhận, Melissa là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Jamaica kể từ khi việc ghi chép về các cơn bão bắt đầu diễn ra vào năm 1851.

Jamaica đã mở hơn 800 nơi trú ẩn và ra lệnh cho người dân ở các vùng trũng thấp sơ tán khi hòn đảo này chuẩn bị ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng, lở đất và mất điện. Tính đến tối 27/10, hơn 50.000 ngôi nhà đã bị mất điện. Ít nhất 7 người đã thiệt mạng trên khắp vùng Caribe, bao gồm cả Haiti và Cộng hòa Dominica.