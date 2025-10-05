Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết, bão Matmo đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông lúc 15h ngày 5/10, với sức gió cực đại 42 m/giây, tương đương cấp 14.

Chính quyền tỉnh Quảng Đông trước đó đã nâng tình trạng ứng phó khẩn cấp lên mức cao nhất, đồng thời sơ tán 151.000 người tới nơi an toàn. Theo truyền thông địa phương, tình trạng ngập lụt và lở đất được ghi nhận ở Trạm Giang, Mậu Danh và Dương Giang. Hiện chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại do cơn bão gây ra.

Bão Matmo gây mưa lớn và sạt lở đất ở Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông. Video: Global News

Các hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy bão Matmo đã gây ra những đợt sóng cao tới 4m, thổi bay nhiều phương tiện giao thông trên đường và cuốn một số tàu thuyền dạt vào bờ.

Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp Trung Quốc hiện đã điều động 20.000 vật tư cứu trợ tới tỉnh Quảng Đông và Hải Nam, đồng thời chuẩn bị 10.000 vật tư cứu trợ cho Quảng Tây để đề phòng trường hợp cơn bão di chuyển về phía tây.

Bão Matmo gây ngập lụt tại Dương Giang, tỉnh Quảng Đông. Video: Storm Wire

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung Quốc, cường độ của bão sẽ giảm dần sau khi đổ bộ vào đất liền, nhưng mưa lớn được dự báo sẽ kéo dài đến ngày 6/10 tại Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam.