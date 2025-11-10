Theo Philstar, bão Fung-Wong sau khi quét qua Philippines với sức gió 230 km/h hiện đã rời khỏi đảo Luzon vào sáng 10/11 để tiến vào Biển Đông, hướng về phía Đài Loan (Trung Quốc).

Báo cáo của Ủy ban Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines cho biết, đã có hơn 1,4 triệu người phải sơ tán vì bão, khoảng 60% trong số này đang tạm trú tại các trung tâm trú ẩn.

Vùng Bicol là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão, khi hơn 652.000 người trong tổng số 836.000 dân địa phương phải rời khỏi nơi ở. Một trong 2 trường hợp tử vong cũng được ghi nhận ở Bicol, trường hợp còn lại ở Đông Visayas.

Bão Fung-Wong quét qua Philippines. Video: CNA

"Đánh giá ban đầu cho thấy có khoảng 1.085 ngôi nhà bị hư hại một phần và 89 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, chủ yếu ở bán đảo Zamboanga. Bão Fung-Wong cũng khiến 71 tuyến đường và 26 cây cầu ở tám khu vực bị chia cắt. Bên cạnh đó là khoảng 180 cảng biển phải tạm dừng hoạt động, khiến hơn 6.000 hành khách và gần 3.000 xe chở hàng bị mắc kẹt", truyền thông Philippines cho biết.

Bộ Năng lượng Philippines sau đó thông báo rằng đã có 155 thành phố và thị trấn bị mất điện do mưa và gió lớn, ước tính ảnh hưởng tới hàng trăm nghìn hộ gia đình và cơ sở kinh doanh. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Philippines tuyên bố sẽ theo dõi giá lương thực sau bão để đưa ra biện pháp ứng phó thích hợp.

Giới chức Philippines đánh giá rằng công tác chuẩn bị chống bão Fung-Wong được triển khai hiệu quả hơn so với siêu bão Kalmaegi trước đó, vốn làm hơn 200 người thiệt mạng.

Fung-Wong là cơn bão thứ 21 đổ bộ vào Philippines trong năm nay, chỉ vài ngày sau khi bão Kalmaegi càn quét khu vực miền Trung của quốc gia Đông Nam Á.