Theo Kyiv Independent, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 8/8 đã tiết lộ về kế hoạch của Kiev nhằm cải thiện tình hình trên tiền tuyến.

"Chúng tôi đã có kế hoạch. Chúng ta không thể đạt được lợi thế nếu chỉ phòng thủ, chỉ có chủ động tấn công mới đem lại kết quả. Chúng ta phải gây cho đối phương những tổn thất đủ lớn để họ chấp nhận dừng giao tranh theo điều kiện của Ukraine", ông Syrsky cho biết.

Tổng tư lệnh Syrsky lấy dẫn chứng về chiến dịch đột kích ở Kursk hồi tháng 8/2024, khẳng định việc chủ động tiến công đã đem lại những lợi ích chiến lược. Ngoài việc gây ra thiệt hại lớn cho đối thủ, chiến dịch Kursk cũng góp phần giảm áp lực của quân đội Nga trên các mặt trận khác và tạo điều kiện để Kiev tái tổ chức lực lượng.

"Nga đã mất khoảng 77.000 quân ở Kursk kể từ tháng 8 năm ngoái đến mùa xuân năm nay", ông Syrsky nói.

Cũng theo Tư lệnh Syrsky, các đợt tập kích bằng UAV đang ngày càng trở nên quan trọng với phương thức tác chiến của Kiev. Tính trong tháng 7, các đơn vị quân đội của Ukraine đã khiến Nga tổn thất 23.000 khí tài các loại và hơn 5.000 binh lính.

Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky. Ảnh: Kyiv Independent

Châu Âu thất vọng vì Mỹ không gây áp lực lên Nga

Nguồn tin của tờ Washington Post ngày 8/8 cho biết, giới lãnh đạo châu Âu đang cảm thấy "thất vọng và lo ngại" vì Tổng thống Mỹ Donald Trump không tích cực gây áp lực với Nga.

"Bất chấp những tuyên bố của mình, Tổng thống Trump vẫn chưa gây một chút áp lực nào lên Nga. Ông ấy thậm chí còn có gắng gặp Tổng thống Putin. Dĩ nhiên, việc kết thúc xung đột phụ thuộc hoàn toàn vào ông Trump, và chúng tôi hy vọng cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga có thể dẫn tới một thỏa thuận tích cực", một quan chức EU nói.

Trước đó, phát ngôn viên EU Anitta Hipper nhận xét rằng Nga dường như "không quan tâm đến việc kết thúc xung đột, và những gì Moscow đang làm ở Ukraine trái ngược hoàn toàn với những gì họ nói".

Người dân Ukraine thay đổi quan điểm về xung đột

Theo Pravda, một cuộc khảo sát mới đây của công ty thăm dò dư luận Gallup đã cho thấy 69% người dân Ukraine ủng hộ một giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột, trái ngược hẳn với thời gian đầu. Vào năm 2022, có tới 73% người được hỏi cho rằng Ukraine nên chiến đấu tới cùng.

Giới quan sát nhận định, sự thay đổi này phản ánh sự mệt mỏi của công chúng Ukraine, khi thương vong gia tăng, khó khăn kinh tế và chế độ quân dịch hà khắc.