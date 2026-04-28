Theo trang Times Now, khi khủng hoảng kéo dài và xuất khẩu vẫn bị gián đoạn, các kho chứa dầu của Iran đang nhanh chóng đầy lên. Điều này có thể sớm buộc Tehran phải cắt giảm mạnh sản lượng dầu.

Công ty nghiên cứu năng lượng Kpler cho biết Iran có thể chỉ còn lại 12 - 22 ngày công suất dự trữ chưa sử dụng. Nếu các bể chứa đầy hoàn toàn, nước này có thể buộc phải giảm sản lượng dầu thô tới 1,5 triệu thùng/ngày vào giữa tháng 5. Việc này diễn ra vào thời điểm sản lượng dầu của Iran đang chịu áp lực. Tuần trước, Goldman Sachs ước tính Iran đã giữ lại tới 2,5 triệu thùng dầu/ngày.

Các nước sản xuất dầu lớn khác ở vùng Vịnh, bao gồm Ảrập Xêút, Iraq, Kuwait và Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) cũng đã cắt giảm nguồn cung.

Mặc dù tình hình nghiêm trọng nhưng tác động tài chính có thể không xảy ra ngay lập tức. Xuất khẩu dầu của Iran đã giảm mạnh kể từ đầu tháng 4 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Theo Kpler, lượng dầu xuất khẩu của Iran hiện đã giảm xuống còn khoảng 567.000 thùng/ngày so với mức trung bình 1,85 triệu thùng/ngày trong tháng 3. Tuy nhiên, tác động đến doanh thu có thể cần thời gian để thể hiện rõ. Kpler lưu ý dầu thô của Iran thường mất khoảng 2 tháng để đến các cảng của Trung Quốc, sau đó việc thanh toán mất thêm 2 tháng nữa để hoàn tất. Điều đó có nghĩa tác động tài chính đầy đủ chỉ trở nên rõ ràng sau 3 - 4 tháng.

Kpler cũng cho biết không có bằng chứng nào cho thấy các tàu chở dầu Iran đã vượt qua được vòng phong tỏa hải quân của Mỹ tại eo biển Hormuz. Kể từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu, lượng dầu thô Iran được chất lên các tàu đã giảm gần 70%.

Xung đột giữa Mỹ và Iran hiện đã bước sang tháng thứ 2 mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc rõ ràng.