Tờ The Guardian dẫn lời Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định, chính quyền Kiev sẵn sàng cho những giải pháp thật sự có thể mang lại hòa bình, nhưng bất kỳ giải pháp nào không có sự tham gia của Ukraine đều vô nghĩa.

“Ukraine sẽ không nhượng đất đai cho ai khác. Bất kỳ quyết định nào chống lại chúng tôi, bất kỳ quyết định nào không có sự tham gia của Ukraine cũng đều là những động thái chống lại hòa bình”, Tổng thống Ukraine nói trong đoạn video đăng trên mạng xã hội X trưa nay (9/8).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: President.gov.ua

Theo ông Zelensky, Kiev luôn sẵn sàng cho những quyết định thực sự có thể mang lại hòa bình nhưng đó phải là một nền hòa bình “mang phẩm giá”.

Tờ Wall Street Journal đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc hội đàm với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 6/8 tại Điện Kremlin đã đề xuất biện pháp giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine theo 2 giai đoạn. Trong đó, vào giai đoạn sau, giới lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ nhất trí về một kế hoạch hòa bình cuối cùng, sau đó mới đàm phán với Tổng thống Ukraine Zelensky.

Cũng trong trưa 9/8, ông Zelensky đã công bố lệnh trừng phạt 35 cá nhân và tổ chức có liên quan tới Tập đoàn Năng lượng hạt nhân nhà nước (Rosatom) và nhiều công ty năng lượng khác của Nga. Cụ thể, các đòn trừng phạt này sẽ áp lên 18 cá nhân và 17 công ty “dính líu đến nỗ lực cố tích hợp nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vào hệ thống năng lượng Nga và việc Nga kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vào năm 2022”.

Được biết, các lệnh trừng phạt trên sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày hôm nay (9/8).