Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h chiều nay (21/9), vị trí tâm bão Ragasa cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.

Hướng di chuyển của bão Ragasa vẫn khả năng hướng vào Vịnh Bắc Bộ. Nguồn: NCHMF

Trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển Tây Tây Bắc, 15-20km/h, có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 22/9, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 120km về phía Bắc với cường độ tăng lên cấp siêu bão - cấp 16-17, giật trên cấp 17.

Dự báo 24 giờ tiếp theo, bão Ragasa vẫn đi theo hướng Tây Tây Bắc, 15-20km/h, đi vào Biển Đông - trở thành cơn bão số 9 trong mùa mưa bão năm 2025.

Đáng lưu ý, đến 13h ngày 23/9, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, vẫn với cường độ cấp siêu bão 16-17, giật trên cấp 17.

Trong 24 giờ sau đó, bão giữ nguyên hướng di chuyển, tốc độ nhanh hơn với 20-25km/h. Đến 13h ngày 24/9, vị trí tâm bão trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cường độ giảm nhẹ còn cấp 15, giật trên cấp 17.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển, theo Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão Ragasa, từ ngày 22/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m; biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo các chuyên gia, bão Ragasa khi vào Biển Đông (ngày 23/9) sẽ mạnh cấp 17, cấp siêu bão. Đây sẽ là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông từ đầu mùa bão 2025.

Đến nay, dự báo của Việt Nam và quốc tế khá tương đồng về đường đi của bão tới thời điểm vào Vịnh Bắc Bộ sáng 25/9. Bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ trong ngày 25 và 26/9.

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhấn mạnh, khoảng ngày 23/9 bão mới vào Biển Đông, diễn biến còn phức tạp, khó lường nên chính quyền và người dân cần chú ý các bản tin dự báo bão tiếp theo để có phương án ứng phó trước thiên tai.