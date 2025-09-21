Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 1h sáng nay (ngày 21/9), tâm bão Ragasa ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 600km về phía Đông. Cấu trúc mây bão đã hoàn chỉnh, hình thành mắt bão.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134–149 km/h), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10–15 km/h.

Bão Ragasa di chuyển hướng vào vịnh Bắc Bộ. Nguồn: NCHMF

Các kịch bản đường đi của bão Ragasa

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiều khả năng Ragasa sẽ là siêu bão đầu tiên ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2025. Đường đi của bão Ragasa còn tương đối phức tạp, các dự báo quốc tế còn tương đối khác nhau.

Hiện có dự báo cho rằng, khi tiến gần kinh tuyến 120, bão sẽ đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, hướng về khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc). Với kịch bản này, bão ít tác động đến Việt Nam nhất.

Xác suất cao nhất là bão Ragasa sẽ đi vào Biển Đông ngày 23/9, trở thành cơn bão số 9, và có hai kịch bản xảy ra.

Thứ nhất, bão đi vào khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) rồi đi qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) sau đó tác động đến đất liền nước ta. Với kịch bản này, cường độ bão sẽ giảm đáng kể.

Thứ hai, kịch bản xấu nhất, là khi vào Biển Đông bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây, tiến vào đất liền Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ. Dù cường độ bão lúc này có thể suy yếu sau khi vượt qua đảo Hải Nam (Trung Quốc), song vẫn ảnh hưởng rất mạnh.

"Ngoài ra, chúng tôi cũng thấy hiện ở phía Bắc đang có một khối không khí lạnh đầu mùa di chuyển xuống nước ta. Sự tương tác giữa không khí lạnh và bão Ragasa có thể khiến đường đi và mức độ ảnh hưởng của bão thêm phức tạp", ông Hưởng nói.

Đồng thời, ông Hưởng lưu ý, khoảng ngày 23/9 bão mới vào Biển Đông nên dự báo tác động của bão đến hiện tại còn chưa rõ ràng. Do đó, người dân cần chú ý các bản tin dự báo bão tiếp theo.

Tuy nhiên, ông Hưởng nhận định, dù bão đi theo kịch bản nào, thì khoảng từ ngày 25-27/9, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Huế) khả năng cao sẽ chịu ảnh hưởng của mưa lớn và gió mạnh.

Bão Ragasa sắp mạnh thành siêu bão

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 24 giờ tới, bão Ragasa di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, 15km/h, có khả năng mạnh thêm. Đến 1h ngày mai (22/9), vị trí tâm bão cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc; cường độ cấp 14-15, giật trên cấp 17.

Dự báo, 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục đi hướng Tây Tây Bắc, tốc độ tăng lên 15-20 km/h. Đến 1h ngày 23/9, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Bắc đảo Lu-Dông với cường độ gió mạnh cấp siêu bão - cấp 16, giật trên cấp 17. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4 - vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Trong 24 giờ sau đó, bão giữ nguyên hướng di chuyển, tăng tốc độ lên 20-25km/h, đi vào Biển Đông. Đến 1h ngày 24/9, vị trí tâm bão cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 140km về phía Đông Nam. Sức gió duy trì ở cấp siêu bão 16, giật trên cấp 17. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4 - khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây sau chuyển hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ suy yếu dần.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang theo dõi sát diễn biến của cơn Ragasa này. Chính quyền và người dân cần thường xuyên theo các dõi bản tin dự báo bão, đặc biệt là các cảnh báo ngắn hạn để kịp thời ứng phó, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.