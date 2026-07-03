Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 19h ngày 3/7, vị trí tâm bão số 1 cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 280km, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 380km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 12km/h.

Dự báo quỹ đạo của bão số 1 lúc 20h ngày 3/7/2026. Nguồn: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, bão vẫn di chuyển hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15km/h. Đến 19h ngày 4/7, tâm bão trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh, cường độ vẫn duy trì cấp 8-9, giật cấp 11.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão đổi hướng, di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ 10km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19h ngày 5/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), sức gió giảm còn cấp 6, giật cấp 8.

Nguồn: NCHMF

Sau đó, áp thấp nhiệt đới lại đổi hướng di chuyển sang Bắc Đông Bắc, tốc độ 10-15km/h, suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Tác động của bão trên biển và đất liền

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Đông Bắc của khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Từ đêm 3/7, phạm vi ảnh hưởng mở rộng đến vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Sóng biển cao từ 2-4m, biển động rất mạnh.

Từ chiều 4/7, khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao từ 2-3m, kết hợp nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m.

Đáng lưu ý, từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm; riêng Đông Bắc Bắc Bộ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các hiện tượng giông, lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra trước, trong và sau khi tâm bão đi qua, gây thiệt hại đối với nhà cửa, cây xanh, hệ thống điện, công trình hạ tầng và ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời.

Chính quyền địa phương và người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.