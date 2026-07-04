Gió mạnh nhất từ 16-21h, bão ảnh hưởng trực tiếp Quảng Ninh

Chiều 4/7, trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão số 1 (Maysak) hiện ảnh hưởng trên toàn bộ vùng biển vịnh Bắc Bộ. Trên đất liền, khu vực chịu tác động mạnh và nguy hiểm nhất là ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên.

Cụ thể, đến 14h ngày 4/7, bão số 1 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn duy trì mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo quỹ đạo của bão số 1 lúc 14h ngày 4/7/2026. Nguồn: NCHMF

Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, sóng cao 2,25m; Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Móng Cái (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Theo ông Lâm, dự báo trong 6-12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, khoảng 15km/h. Đến chiều tối nay, vùng tâm bão sẽ đi vào khu vực đất liền tỉnh Quảng Ninh, trong đó, Quảng Ninh, Hải Phòng và khu vực ven biển của tỉnh Hưng Yên sẽ là những vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão.

"Thời điểm gió mạnh sẽ bắt đầu từ bây giờ, kéo dài đến khoảng sau 23h đêm nay và lúc gió mạnh nhất sẽ rơi vào khoảng từ 16-21h, khi bão số 1 ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền tỉnh Quảng Ninh", ông Lâm lưu ý.

Khu vực ven biển Quảng Ninh có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2-3,5m, nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, từ chiều và đêm 4/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 48 giờ tới). Nguồn: NCHMF

Hà Nội ảnh hưởng như thế nào từ bão số 1?

Theo TS. Hoàng Phúc Lâm, đối với khu vực Hà Nội, bão số 1 không ảnh hưởng trực tiếp. Tuy nhiên, do tác động của hoàn lưu phía Tây của bão, từ chiều tối 4/7 đến sáng 5/7, thành phố xuất hiện mưa to với lượng mưa phổ biến 40-70mm.

Đáng chú ý, khu vực phía Bắc và Tây Bắc Hà Nội có thể ghi nhận lượng mưa trên 120mm. Từ trưa và chiều 5/7, mưa tại Hà Nội dự báo giảm nhanh.

Chuyên gia khí tượng nhấn mạnh, trong khi gió mạnh chủ yếu tập trung trong chiều và tối 4/7 thì mưa lớn còn kéo dài đến hết ngày 5/7, khiến rủi ro thiên tai tiếp tục gia tăng trong 1-2 ngày tới.

"Các địa phương miền núi và trung du cần đặc biệt cảnh giác với lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, bởi đây có thể là loại hình thiên tai gây rủi ro lớn nhất trong 1-2 ngày tới. Người dân không chủ quan, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn sơ tán, tránh trú của chính quyền địa phương", chuyên gia cảnh báo.