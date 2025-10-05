Theo các chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối nay (5/10), bão số 11 Matmo đã vào tới Vịnh Bắc Bộ, chỉ còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) 140km (lúc 20h) về phía Đông Đông Nam.

Từ bây giờ, gió và mưa ở Quảng Ninh sẽ tăng dần, sau đó vùng mưa to, gió mạnh mở rộng sang toàn bộ các tỉnh phía Đông Bắc Bộ.

"Gió sẽ mạnh nhất từ khoảng 1-7h sáng ở vùng ven biển; từ 5-12h ở các tỉnh sâu trong đất liền", chuyên gia nhấn mạnh.

Hướng di chuyển, cường độ bão số 11 cập nhật tối 5/10. Nguồn: NCHMF

Cụ thể, cơ quan khí tượng cho biết, đến 20h, vị trí tâm bão Matmo cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12 (103-133 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo trong 11-12 giờ tới, bão vẫn di chuyển Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h. Đến 7h sáng mai (6/10), vị trí tâm bão trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); sức gió giảm xuống cấp 8, giật cấp 10 và tiếp tục suy yếu.

Trong 12 giờ sau đó, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc.

Dự báo tác động của bão

Trên biển: Vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m, biển động dữ dội (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Ảnh vệ tinh bão số 11 tối 5/10. Nguồn: NCHMF

Nước dâng và ngập lụt ven biển: Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước

dâng và sóng lớn vào đêm nay và sáng sớm mai (6/10).

Chi tiết các khu vực có gió mạnh, mưa lớn ở Bắc Bộ

Từ đêm 5/10 đến trưa 6/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11-12 (gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa; không thể đi ngược gió). Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8. Cụ thể:

Phía Đông Bắc Quảng Ninh (Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà): Gió cấp 8-9, giật cấp 11-12, nguy cơ tốc mái, đổ cây, hư hại công trình tạm và đường dây điện.

Khu vực còn lại của Quảng Ninh, ven biển Hải Phòng: Gió cấp 7-8, giật cấp 10, khả năng thiệt hại cho nhà yếu, cây xanh, khu vực ven biển và đảo Cát Hải.

Hưng Yên, phía Đông Bắc Bắc Ninh (Bắc Giang cũ): Gió cấp 6-7, giật cấp 9, ảnh hưởng đến điện lực, cây trồng và giao thông.

Lạng Sơn, phía Đông tỉnh Cao Bằng: Gió cấp 6-7, giật cấp 9-10, vùng núi có thể xảy ra gió quật mạnh, lốc xoáy cục bộ.

Mưa lớn: Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h); khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực Hà Nội: Ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão, cần đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ gần sáng 6/10 đến hết 7/10 có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Giông, lốc xoáy: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.