Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện có vùng áp thấp ở phía Đông Philippines, dự báo khoảng 16-17/10 mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới này có thể mạnh lên thành bão và đi vào khu vực Đông Bắc Biển Đông. Nếu vùng áp thấp này mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông, đây sẽ là cơn bão số 12 trong năm 2025.

Đồng thời, chiều 15/10, Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng đưa ra nhận định một vùng áp thấp hình thành trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão, khoảng 19-20/10 có khả năng đi vào Biển Đông.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý thông tin trên là dự báo xa và đang tiếp tục theo dõi, cập nhật số liệu để đưa ra dự báo tin cậy hơn.

Do đó, người dân cần cập nhật các bản tin, cảnh báo thời tiết để chủ động kế hoạch sản xuất và ứng phó phù hợp, đảm bảo an toàn.

Không khí lạnh mạnh, khả năng có nơi rét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết từ đêm 18-19/10, Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu tiên; sau đó được tăng cường mạnh hơn vào khoảng 20-21/10. Đợt không khí lạnh này có thể khiến thời tiết khu vực lạnh về đêm và sáng, vùng núi khả năng trời rét.

Miền Bắc có thể sắp đón đợt không khí lạnh mạnh. Ảnh: Thạch Thảo

Cùng với đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và giông.

Trước khi đón không khí lạnh, từ nay đến 17/10, thời tiết miền Bắc khá ổn định với ngày nắng; có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống đến 21 độ. Nguồn: NCHMF

Trong thời kỳ từ đêm 17-25/10, Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có giông khoảng ngày 19/10. Từ khoảng đêm 20/10 đến cuối thời kỳ, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực chuyển hình thái thời tiết đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Theo bảng trên, do ảnh hưởng không khí lạnh, thời tiết Hà Nội từ 21/10 trở đi có thể xuống thấp nhất 21 độ, cao nhất 27 độ.

Bên cạnh đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có giông; từ khoảng 18-21/10 có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.