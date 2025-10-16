Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 16/10, miền Bắc có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Miền Bắc nắng thu dịu nhẹ trước khi đón không khí lạnh. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Thời tiết Hà Nội 16/10, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, sáng nhiều mây, mưa rào và giông rải rác; trời se lạnh; trưa và chiều giảm mây, nắng nhẹ với mức nhiệt cao nhất 32 độ. Trạng thái thời tiết này còn duy trì đến 18/10.

Chuyên gia khí tượng nhận định, từ 19-22/10, miền Bắc khả năng đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh khiến trời lạnh về đêm và sáng với mức nhiệt thấp nhất giảm còn 20-22 độ.

Dự báo thời tiết ngày 16/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, sáng có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc sáng có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.