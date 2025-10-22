Sáng 22/10, trước khi bão số 12 Fengshen đổ bộ, tại nhiều khu vực ở Đà Nẵng, người dân chủ động di chuyển phương tiện lên các vị trí cao để tránh ngập nước, hư hỏng.

Rút kinh nghiệm từ những vụ ô tô bị cây đổ, vật thể rơi vỡ kính hay ngập sâu trong các đợt mưa bão trước, nhiều người dân đã di chuyển ô tô, xe máy đến nơi cao ráo, thoáng đãng.

Trên đường Nguyễn Tất Thành, nhiều người dân đưa ô tô lên vỉa hè để tránh ngập do mưa lớn khi bão đổ bộ.

Tại Công viên 29/3, bãi đất trống cũng chật kín ô tô người dân gửi tránh bão.

Trên tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành, nhiều người dân chủ động đưa ô tô lên vỉa hè, chọn vị trí trống, không có cây xanh để đỗ tạm, tránh bão và ngập nước.

Tại phường Sơn Trà – khu vực có nhiều chung cư nhà ở xã hội và thương mại – hàng trăm hộ dân cũng sớm di chuyển xe đến gửi ở các bãi tạm, công viên gần nhà.

Ngoài ra, hàng chục ô tô khác được đưa lên gầm cầu Thuận Phước, nơi được xem là điểm tránh ngập an toàn. Các bãi giữ xe và khu đất trống có địa hình cao đều kín chỗ trong sáng nay.

Người dân Đà Nẵng đưa 'xế hộp' đến chân cầu Thuận Phước tránh bão.

Ở tầng trệt nhà dân, chung cư, nhiều người dồn xe máy vào hành lang kín gió, chằng buộc đồ đạc cẩn thận, đề phòng nước tràn và gió mạnh. Tại chung cư Hòa Khánh (phường Liên Chiểu), hàng trăm xe máy được di chuyển từ hầm để xe lên hành lang các tầng cao.

Thời điểm này, Đà Nẵng có mưa lớn từng đợt, gió rít mạnh ở khu vực ven biển. Anh Nguyễn Huy, trú tại đường Tôn Đản, khu vực thường ngập sâu khi mưa lớn, cho biết: “Tôi đã chủ động đưa ô tô ra khu hành chính để tránh bị ngâm nước khi bão đổ bộ. Nhiều đợt mưa trước, khu vực thấp, nhiều người không kịp dời xe nên bị hư hỏng, phải gọi cứu hộ. Nghe tin bão này mưa lớn liên tục, tôi đưa xe đi sớm cho yên tâm".

Người dân khu chung cư Hòa Khánh đưa xe lên hành lang.

Trong khi đó, anh Trần Thanh Nguyên, sống trên đường Mẹ Nhu (phường Thanh Khê), cho biết đã mua một tấm bạt kích thước 6x12m giá 500 nghìn đồng tại cửa hàng vật liệu xây dựng để “bọc” ô tô chống ngập.

“Tôi học kinh nghiệm của người dân Thái Nguyên trong đợt lũ gần đây: trải bạt dưới nền, cho xe BMW chạy lên, phủ kín toàn bộ và cố định bằng dây. Nếu nước tràn vào, lớp bạt sẽ giúp xe nổi lên, tránh nước vào động cơ. Cách này thủ công nhưng hiệu quả khi nước dâng”, anh Nguyên nói.

Anh Trần Thanh Nguyên mua bạt để “bọc” ô tô chống ngập.

Theo dự báo, bão số 12 gây mưa rất lớn tại Đà Nẵng, nguy cơ ngập sâu tại nhiều khu dân cư trũng thấp. Chính quyền thành phố khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ tài sản, di dời phương tiện đến nơi an toàn, hạn chế ra đường khi gió mạnh, mưa lớn.

Trước đó, trong đợt lũ lớn tháng 10/2022, nhiều tuyến phố ở Đà Nẵng bị ngập nặng, hàng trăm ô tô không kịp di chuyển bị ngâm trong nước, chết máy hàng loạt, gây thiệt hại lớn cho người dân.