Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 17h ngày 22/10, vị trí tâm bão trên vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cách TP Đà Nẵng khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng10km/h.

Khoảng ngày 23/10, bão số 12 di chuyển vào đất liền Đà Nẵng. Nguồn: NCHMF

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h và suy yếu dần. Đến 4h sáng mai (23/10), tâm bão cách TP Đà Nẵng khoảng 100km về phía Đông Đông Bắc, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

12 giờ sau đó, bão tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Nam, tốc độ 15km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau thành vùng áp thấp trên khu vực phía Tây TP Đà Nẵng.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều tối nay, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Đồng thời, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên từ đêm 22-24/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 400-600mm, cục bộ có nơi trên 800mm (mưa cường độ lớn tập trung từ đêm 22 đến hết 23/10).

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h) ở các xã, phường ven biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng; dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 2.

Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 3.

Đồng thời, chính quyền và người dân cần đề phòng nguy cơ xuất hiện giông, lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Trên biển: Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11; sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới TP Đà Nẵng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,8m.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Cũng trong chiều nay, trên vùng biển phía Đông của Đài Loan (Trung Quốc) có một áp thấp nhiệt đới. Lúc 16h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 123,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 20-25km/h.

Áp thấp nhiệt đới sẽ vào Biển Đông trong 24 giờ tới. Nguồn: NCHMF

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Nam Tây Nam, 20-25km/h. Đến 16h ngày 23/10, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông; sức gió cấp 6-7, giật cấp 9.

24 giờ sau đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển Tây Nam, tốc độ khoảng 20-25km/h. Đến 16h ngày 24/10, tâm áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông với cường độ cấp 6, giật cấp 8 và suy yếu dần.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5m. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.