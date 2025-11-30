Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h sáng nay (30/11), vị trí tâm bão số 5 Koto ở trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11.

Bão đang di chuyển chậm theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 3km/h.

Hướng di chuyển của bão số 15, cập nhật sáng 30/11. Nguồn: NCHMF

Dự báo, hôm nay bão tiếp tục đi rất chậm lên phía Đông Bắc rồi hướng Bắc. Ngày 2/12, bão có thể di chuyển về phía Tây Nam, hướng về vùng biển các tỉnh Nam Trung Bộ và suy yếu dần.

Cụ thể, trong 24 giờ tới, bão số 15 đi theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 3km/h, cường độ ít có khả năng thay đổi. Đến 7h sáng mai (1/12), vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk (Bình Định - Phú Yên cũ) khoảng 320km về phía Đông. Cường độ bão lúc này duy trì cấp 9, giật cấp 11.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão đổi hướng sang Tây Nam, khoảng 5km/h và cường độ suy yếu dần. Đến 7h ngày 2/12, tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 220km về phía Đông. Cường độ bão giảm còn cấp 8, giật cấp 10.

24 giờ sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 5-7km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7h ngày 3/12, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, cách bờ biển phía Đông các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/h, đi vào đất liền Nam Trung Bộ và suy yếu thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m; biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.