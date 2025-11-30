Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (30/11), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù rải rác, trời nắng; từ đêm, khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vài nơi.

Do thời tiết rét khô, các khu vực chủ yếu rét về đêm và sáng; riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Ở các vùng núi cao, cần đề phòng khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.

Thời tiết Hà Nội ngày nắng, đêm và sáng rét. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 30/11, thời tiết chủ đạo là không mưa, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù, ban ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, với mức nhiệt chênh lệch ngày đêm từ 15-27 độ.

Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi. Khu vực Trung Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét; các khu vực khác đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, bão số 15 Koto tiếp tục di chuyển rất chậm, đổi hướng liên tục và cường độ có xu hướng suy yếu dần. Đến 17h chiều nay, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 340km về phía Đông; cường độ cấp 9, giật cấp 11.

Dự báo thời tiết ngày 30/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Ngày ít mây, trời nắng, đêm có mây, không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Tây Bắc Bộ

Ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 30-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.