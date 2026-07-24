Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay (24/7), bão Noul chính thức di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 trong năm nay.

Đến 22h, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 710km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão Noul lúc 23h ngày 24/7/2026. Nguồn: NCHMF

Theo dự báo hiện tại, bão Noul chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với xác suất trên 80% sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Cụ thể, trong 24 giờ tới, bão vẫn di chuyển tốc độ 20-25km/h. Đến 22h ngày 25/7, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 230km về phía Đông Đông Nam. Bão có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 11-12, giật cấp 14. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 đối với vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h. Đến 22h ngày 26/7, tâm bão trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cường độ suy yếu còn cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 đối với vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Sau đó, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h. Đến 10h ngày 27/7, vị trí tâm bão ở trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp, cường độ dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão Noul, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, sóng biển cao 4-6m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14, sóng biển cao 5-7m. Biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.