Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua (23/7), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Noul. Đây là cơn bão thứ 12 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay.
Dự báo, đêm nay và sáng sớm mai (25/7), bão Noul sẽ đi vào khu vực phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 2 hoạt động trên Biển Đông trong năm nay.
Sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng về tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và có khả năng đổ bộ vào khu vực này trong ngày 26/7 với xác suất khoảng 80%. Bão được đánh giá ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
Cụ thể, đến 7h sáng nay (24/7), vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 124,2 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.
Dự báo, trong 24 giờ tới, bão Noul tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h sáng mai (25/7), vị trí tâm bão trên vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cường độ mạnh lên cấp 9-10, giật cấp 12.
24 giờ tiếp theo, bão vẫn di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h và tiếp tục mạnh thêm. Đến 7h ngày 26/7, vị trí tâm bão trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cường độ cấp 10-11, giật cấp 13.
Dự báo, trong 24 giờ sau đó, bão Noul đổi hướng, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7h ngày 27/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cường độ giảm còn cấp 7, giật cấp 9.
Từ 72-96 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, với tốc độ 15-20km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Do ảnh hưởng của bão Noul, từ chiều tối ngày 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m. Biển động dữ dội.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.