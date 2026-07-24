Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h ngày 24/7, vị trí tâm bão Noul cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 90km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.
Dự báo, đêm nay và sáng sớm mai (25/7), bão Noul sẽ đi vào khu vực phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 2 hoạt động trên Biển Đông trong năm nay.
Theo dự báo hiện tại, bão Noul chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khả năng cao (xác suất trên 80%) sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.
Cụ thể, trong 24 giờ tới, bão Noul tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h chiều mai (25/7), vị trí tâm bão trên vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 430km về phía Đông Đông Nam, cường độ mạnh lên cấp 10-11, giật cấp 13.
24 giờ tiếp theo, bão vẫn di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h và suy yếu dần. Đến 13h ngày 26/7, vị trí tâm bão trên khu vực đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cường độ giảm còn cấp 8-9, giật cấp 11.
Dự báo, trong 12 giờ sau đó, bão Noul đổi hướng, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau thành vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).
Do ảnh hưởng của bão Noul, từ chiều tối ngày 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m. Biển động dữ dội.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, bão Noul sẽ đi vào Biển Đông trong 24h tới. Khu vực Nam Bộ sắp trải qua một đợt mưa diện rộng, cao điểm của đợt mưa từ ngày 26-29/7.