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Chiều 24/7, dự báo viên Vũ Tuấn Anh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cập nhật mới nhất về diễn biến của cơn bão quốc tế Noul, cũng như tình hình mưa lớn trên phạm vi cả nước.

Bão Noul diễn biến ra sao khi vào Biển Đông?

Theo đó, đến 13h chiều nay (24/7), vị trí tâm bão Noul cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 90km về phía Đông Bắc. Cường độ bão hiện đạt cấp 8-9.

Dự báo viên Vũ Tuấn Anh cho biết, "Noul" là tên bão do Triều Tiên đăng ký trong danh sách của Ủy ban Bão thuộc Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO).

Bão Noul sắp vào Biển Đông; nhiều nơi trên cả nước có mưa giông. Nguồn: VNDMS

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển khá nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h. Dự báo từ nửa đêm 24/7 đến sáng 25/7, bão Noul sẽ đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông; nhiều khả năng trở thành cơn bão số 2 trên Biển Đông trong năm 2026.

Cơ quan khí tượng nhận định, xác suất trên 80% bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc hướng về khu vực Quảng Đông (Trung Quốc) và ít có khả năng tác động trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

“Tuy nhiên, khi vào Biển Đông, cường độ bão có thể tăng thêm từ 2-3 cấp. Vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông cần đặc biệt lưu ý nguy cơ mưa bão, gió mạnh và sóng lớn trong những ngày tới”, dự báo viên Tuấn Anh nhấn mạnh.

Mưa lớn nhiều nơi trên đất liền

Cùng với diễn biến của bão Noul, cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo về tình hình thời tiết, mưa giông trên đất liền. Cụ thể:

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Đêm 24/7 và sáng 25/7, vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, cục bộ có điểm mưa rất to.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác.

Từ chiều 25/7, mưa lớn có xu hướng giảm dần; đến đêm 25/7, vùng mưa thu hẹp về khu vực Tây Bắc và cường độ mưa giảm rõ rệt.

Khu vực Trung Bộ: Các tỉnh còn lại của miền Trung phổ biến có mưa giông tập trung vào thời gian chiều tối và tối.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và đêm có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to. Đáng chú ý, trong những ngày tới, cường độ mưa tại hai khu vực này có xu hướng gia tăng.