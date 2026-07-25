Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết trên cả nước tiếp tục chịu tác động của nhiều hình thái khí quyển khác nhau.

Trong đó, tại Bắc Bộ, rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao vẫn hoạt động, khiến mưa rào và giông tiếp diễn, tập trung ở Tây Bắc và Việt Bắc. Cụ thể, từ tối 24/7 đến ngày 25/7, các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>70mm/3h).

Ngoài ra, từ tối 24/7 đến ngày 25/7, các khu vực khác ở Bắc Bộ và Nghệ An có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70mm. Từ chiều 25/7, mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần.

Nhiều nơi trên cả nước có mưa giông. Ảnh: Nguyễn Huế

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 25/7, sáng tiếp tục có mưa rào và giông rải rác; trưa, chiều nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm thành phố phổ biến 32-34 độ; khu vực phía Bắc, phía Nam và phía Tây 31-33 độ.

Đêm 25 và ngày 26/7, Hà Nội mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm thành phố 33-35 độ; các khu vực còn lại 32-34 độ.

Trong khi đó, đêm 24/7 và ngày 25/7, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng cũng có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm; cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa trên 50mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, rải rác có giông, lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm; cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Dự báo trong những ngày tới, hai khu vực này tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.

Dự báo thời tiết ngày 25/7/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.