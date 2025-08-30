Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa thông tin về diễn biến bão số 6 (tên quốc tế Nongfa); mưa lớn ở Trung Bộ, Bắc Bộ và đặc biệt là thời tiết ngày Quốc khánh 2/9 trên cả nước.

Theo ông Hưởng, sáng nay (30/8), ở khu vực vùng biển phía Tây Bắc của đặc khu Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 6 hoạt động trên khu vực biển Đông.

Chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thông tin về diễn biến bão số 6

Đến 10h cùng ngày, tâm bão cách Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) khoảng 120km về phía Đông. Gió mạnh cấp 8 (62–74 km/h), giật cấp 10-11. Di chuyển Tây Tây Bắc 20-25 km/h.

Dự báo, trong chiều và tối nay, vùng tâm bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Hà Tĩnh trở vào phía Bắc Quảng Trị, với cường độ gió bão mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8.

Ông Hưởng nhận định: “Tác động của bão số 6, dọc đất liền ven biển từ Thanh Hóa trở vào đến Huế sẽ có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10.

“Tuy gió bão không quá mạnh, nhưng chúng tôi đang lưu ý gió giật trong bão có thể chênh với gió bão từ 3 đến 4 cấp. Tức là gió bão có thể cấp 7-8, nhưng gió giật có thể cấp 9-10, thậm chí cấp 11, cấp 12”, ông Hưởng lưu ý.

Cấp gió này có khả năng làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió. Biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền; nhất là ngư dân ở khu vực ven bờ trên các lồng bè phải hết sức lưu ý đến tình trạng gió giật mạnh này.

Bão số 6 có 2 phần tác động gió và mưa

Ông Hưởng nhấn mạnh, bão số 6 gây ra 2 tác động, là về gió và về mưa.

Trong đó, ở khu vực từ Nam Hà Tĩnh trở vào đến Bắc Quảng Trị - là vùng tác động có gió mạnh nhất của hoàn lưu do bão số 6, với cường độ gió mạnh cấp 6, 7, vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 8. Lưu ý gió giật như đã nói ở trên.

Bão số 6 gây mưa lớn ở Thanh Hóa - Huế, sau đó mở rộng ra trung du, đồng bằng Bắc Bộ. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai VN

Thứ hai, về tình trạng mưa lớn, ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Trị là vùng tâm mưa lớn, trong đợt mưa bão này, với tổng lượng mưa cả đợt được nhận định là từ 200-400mm, có nơi trên 600mm.

Do ảnh hưởng của bão số 6, ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8;... Ở các tỉnh từ Nghệ An - Đà Nẵng đã có mưa to, có nơi mưa rất to trên 170mm.

Còn từ thời điểm này (30/8) đến hết ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Bắc Quảng Trị vẫn tiếp tục có mưa lớn, với tổng lượng mưa từ 150-250mm, có nơi trên 350mm.

Sau đó, mưa sẽ mở rộng đến khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ từ khoảng chiều tối nay đến hết ngày 31/8, với tổng lượng mưa từ khoảng 50-120mm, có nơi trên 200mm.

Ông Hưởng nói thêm, đến trưa nay, hoàn lưu bão đã tác động đến khu vực biển ven bờ của các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Huế.

“Với hướng di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h, chúng tôi xác định khoảng từ chiều và tối nay, khi bão vào, tức khoảng từ 15-19h, là thời điểm gió trên đất liền, cũng như vùng ven biển, và đất liền ven biển là mạnh nhất”, ông Hưởng cảnh báo.

Theo ông Hưởng, cơn bão di chuyển tương đối nhanh nên gây mưa lớn do bão không kéo dài, chỉ duy trì ngày 30-31/8. Từ 1/9 trở đi, mưa trên cả nước có xu hướng giảm.

Đồng thời, trong sáng nay, tại Trung tâm Điều hành tác nghiệp Cục Khí tượng Thuỷ văn đã họp về dự báo cơn bão số 6.

Tại đây, đại diện các đơn vị dự báo ở Trung ương và các tỉnh thống nhất nhận định về dự báo cơn bão số 6, trong đó nhấn mạnh bão tuy không lớn, nhưng tác động trực tiếp đến các khu vực bão số 5 vừa đi qua.

Do đó, các địa phương cần hết sức đề phòng về gió ở các khu vực ven bờ, nguy cơ gió giật mạnh, sóng gây tác động đến các tuyến đê biển, sạt lở.

Thời gian tác động lớn nhất về gió là từ chiều đến tối nay. Về mưa trước trong và sau bão là mối nguy hiểm cho các địa phương vừa chịu ảnh hưởng bão số 5 nên đề phòng nguy cơ sạt lở, lũ, ngập lụt.