Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h chiều nay (29/8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển đặc khu Hoàng Sa, cách khu vực phía Bắc Quảng Trị khoảng 630km về phía Đông Đông Nam; cách TP Huế khoảng 450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.
Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h và mạnh lên thành bão, cơn bão số 6 trên Biển Đông trong mùa mưa bão năm nay.
Đến 1h ngày 30/8, vị trí tâm bão trên vùng biển Quảng Trị đến TP Đà Nẵng; cách khu vực phía Bắc Quảng Trị khoảng 360km về phía Đông Đông Nam; cường độ cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 (vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng).
Dự báo, 12 giờ sau đó, bão giữ nguyên hướng, tốc độ di chuyển và cả cường độ gió. Đến 13h cùng ngày, vị trí tâm bão trên vùng biển Nghệ An đến Huế. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, bao gồm đảo Hòn Ngư và Cồn Cỏ.
Trong 12 giờ tiếp theo, bão di chuyển hướng Tây, 20-25km/h và suy yếu trên đất liền Trung Lào - Thái Lan. Cấp độ rủi ro thiên tai vẫn cấp 3 từ Thanh Hóa đến Huế.
Do tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh thành bão, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-5m, biển động mạnh. Từ đêm 29/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng (bao gồm đảo Hòn Ngư và đặc khu Cồn Cỏ) có mưa giông mạnh; gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2-4m vùng gần tâm bão cao 3-5m, biển động mạnh.
Đồng thời, vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Huế nước dâng cao từ 0,2-0,4m. Cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển rất nguy hiểm, không an toàn cho các phương tiện, công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản.
Đặc biệt, từ trưa ngày 30/8, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Riêng đất liền ven biển Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.
Từ đêm 29/8 đến hết ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Từ ngày 30/8 đến hết ngày 31/8, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 400mm.
Chiều 29/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành công điện về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mạnh lên thành bão và mưa lớn trong những ngày tới.
Theo đó, để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão và mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trong những ngày tới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai.