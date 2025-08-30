Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cho biết sáng nay (30/8), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 6 (tên quốc tế là Nongfa, do Lào đặt tên. Nongfa là tên một hồ nước ở Lào).

Lúc 7h sáng, vị trí tâm bão trên khu vực biển Hà Tĩnh - TP Huế, cách khu vực phía Bắc Quảng Trị khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển Tây Tây Bắc, đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị, sau đó di chuyển sang Lào, suy yếu và tan dần.

Ảnh vệ tinh vị trí tâm bão. Nguồn: NCHMF

Ông Khiêm lưu ý, từ trưa 30/8, đất liền ven biển các tỉnh từ Nghệ An - Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; đất liền ven biển Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão số 6, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng (bao gồm đảo Hòn Ngư và đặc khu Cồn Cỏ) có mưa giông mạnh; gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2-4m, vùng gần tâm bão cao 3-5m, biển động mạnh. Đồng thời, vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến TP Huế nước dâng cao từ 0,2-0,4m.

Các chuyên gia nhận định, bão số 6 mạnh cấp 8, ít khả năng mạnh lên cấp 9. Nguồn: NCHMF

Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển rất nguy hiểm, không an toàn cho các phương tiện, công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản.

Đặc biệt, ông Khiêm cảnh báo, từ lúc này, mưa giông mạnh kèm lốc xoáy có thể xuất hiện, thời điểm trước khi áp thấp nhiệt đới/bão ảnh hưởng trực tiếp.

Do ảnh hưởng của bão số 6, từ ngày 30/8 đến hết ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 300mm.

Ngoài ra, ngày 30/8, các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào, rải rác có giông, lượng mưa phổ biến 15–35mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo cường suất mưa lớn: >70mm/3h.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.