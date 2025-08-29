Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 29/8 đến ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Từ chiều tối ngày 29/8 đến ngày 30/8, ở TP Đà Nẵng có mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Bão số 6 khả năng hướng vào miền Trung, nhưng miền Bắc vẫn mưa lớn. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Từ ngày 30/8 đến 31/8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).

Từ đêm 31/8, mưa lớn giảm dần ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Ngoài ra, các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam Bộ cũng có mưa rào và giông rải rác.

Thời tiết Hà Nội ngày 30/8, có lúc có mưa rào và giông, từ chiều nhiều mây có mưa vừa, mưa to và giông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 30/8/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và giông, từ chiều nhiều mây có mưa vừa, mưa to. Gió đông cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng khu vực trung du và đồng bằng từ chiều nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa - Huế

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ trưa, vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; riêng ven biển Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; riêng Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây đến tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-31 độ, phía Nam 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.