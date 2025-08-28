Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h chiều nay (28/8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 10-15km/giờ.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, khả năng mạnh lên thành bão. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đổi hướng, theo Tây Tây Bắc, 15-20km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 29/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển đặc khu Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đang ở cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo, khoảng 12 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới vẫn giữ nguyên hướng và tốc độ di chuyển, có khả năng mạnh lên thành bão. Nếu mạnh lên thành bão, đây là cơn bão số 6 trên Biển Đông trong năm 2025.

Vào lúc 13h ngày 30/8, tâm áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão nằm ngay trên vùng biển các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng, cường độ bão vẫn duy trì ở cấp 8, giật cấp 10.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới (hoặc bão) tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đêm 29 và ngày 30/8, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng: gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-5m; biển động mạnh.

Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa): gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng cao 2-3,5m; biển động mạnh.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến TPHCM: gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2–3,5m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2; riêng vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Miền Trung mưa lớn đến 600mm

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão hướng vào miền Trung gây ra đợt mưa lớn cho khu vực này và mở rộng ra cả phía Bắc Bộ.

Cụ thể, từ chiều tối và đêm 29 đến ngày 30/8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông (50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm). Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa to đến rất to (100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm). Nguy cơ mưa cường suất lớn hơn 150mm/3h.

Miền Trung lại sắp đón đợt mưa lớn. Ảnh: D.T

Ngoài ra, chiều tối và đêm 28/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác (10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm). Nguy cơ mưa cường suất lớn: >60mm/3h.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 30 đến ngày 31/8, mưa lớn tiếp tục duy trì ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng. Trong đó, lượng mưa ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm; từ Thanh Hóa đến TP Huế từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Tổng lượng mưa từ chiều tối và đêm 29/8 đến ngày 31/8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và TP Đà Nẵng phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm; ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế phổ biến từ 150-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị cấp 2.

Cơ quan khí tượng lưu ý các khu vực, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.