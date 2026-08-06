Ferran Torres chuẩn bị trở lại hội quân cùng Barca, nhưng tương lai của anh ở Nou Camp vẫn còn là dấu hỏi, giữa những tin đồn HLV Luis Enrique muốn kéo… con rể hụt qua PSG.

Trong những phát biểu mới nhất, nhà vô địch World Cup 2026 làm nóng thêm tình hình khi tuyên bố: “Tương lai là điều không ai có thể biết trước được”, đồng thời thêm rằng, Barca phải cho thấy muốn anh ở lại và hãy tới đàm phán…

HLV Hansi Flick được cho bực mình với những phát ngôn của Ferran Torres. Ảnh: Transfer News Live

Mundo cho biết, lãnh đạo Barca không khỏi bất ngờ vì những phát ngôn của Ferran Torres, bởi trước đó CLB đã nói rõ muốn gia hạn hợp đồng và việc này sẽ được tiến hành trong tháng 9 tới đây, bởi liên quan luật công bằng tài chính. Họ cần phải bán bớt để đảm bảo quỹ lương, theo quy định của La Liga.

Cũng cần nói thêm, hợp đồng Barca chuẩn bị cho Torres, lương tăng không đáng kể so với thỏa thuận cũ. Theo báo chí Tây Ban Nha, HLV Hansi Flick đánh giá cao nỗ lực cũng như khả năng làm thay đổi cục diện khi vào sân của tiền đạo này, nhưng không có nghĩa phải giữ Torres bằng mọi giá.

Giờ đây, Ferran Torres phát ngôn nhằm gây sức ép, yêu cầu một vai trò xứng đáng hơn, lương tăng cao hơn, sau khi anh ghi bàn thắng quan trọng giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026.

Tuy nhiên, Mundo khẳng định, Barca giữ vững lập trường: đề nghị ký mới với Torres theo hợp đồng đã soạn, sẽ không điều chỉnh thêm ưu đãi.

Barca cũng sẵn sàng bán Torres cho PSG, nếu cầu thủ này thực sự muốn và chủ động lên tiếng được ra đi.

Sau khi chia tay Lewandowski và Rashford, Barca chỉ còn Ferran Torres đá cắm, nhưng Hansi Flick được cho chuẩn bị cả phương án dùng đội hình với tiền đạo ảo, nếu cuối cùng không có được Julian Alvarez.

Hiện tại Barca vẫn chưa nhận được lời đề nghị nào cho Torres và các sếp bự CLB cho rằng, phía cầu thủ này đang dùng chiêu trò để được tăng lương cao hơn và họ không để mắc mưu.