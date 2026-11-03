Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 9

03/11  03:00

 Newcastle 0-1 Everton

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 11

03/11  03:00

 Deportivo 2-1 Osasuna

On Football

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 10

03/11  00:30

 Sassuolo 2-4 Fiorentina

MyTV

03/11  02:45

 Atalanta 0-3 Parma

MyTV

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 9

03/11  02:45

 Lorient 0-2 Brest

ON Sports+

AFC Champions League Elite 2026/27 - Vòng phân hạng

02/11  20:45

 Pakhtakor Tashkent 2-6 Al Nassr

02/11   23:00

 Al Sadd 0-0 Al Ahli SC

Al Wasl 4-3 Al Quwa Al Jawiya

Tractor 2-2 Neftchi Fargona

03/11   01:15

 Al Gharafa 0-5 Al Qadsiah

Al Ittihad 1-4 Al Ain

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