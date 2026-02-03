Tiền đạo người Anh đã rời sân Old Trafford hè năm ngoái để gia nhập Barca theo dạng cho mượn, do những mâu thuẫn với HLV Ruben Amorim.

Kể từ khi chuyển đến đội bóng khổng lồ Tây Ban Nha, Rashford hồi sinh sự nghiệp với hàng loạt màn trình diễn xuất sắc, đóng góp 22 bàn thắng cùng các pha kiến tạo cho Barcelona.

Rashford đang hạnh phúc với cuộc sống ở Barcelona - Ảnh: Independent

Với việc HLV tạm quyền Michael Carrick khôi phục lại bầu không khí hứng khởi ở nhà hát nhờ 3 chiến thắng liên tiếp, nhiều fan hâm mộ suy đoán Rashford có thể còn cơ hội quay trở lại CLB anh ăn tập từ nhỏ.

Tuy nhiên, nguồn tin độc quyền từ Marca cho hay, Rashford sẵn sàng đoạn tuyệt MU để gắn bó lâu dài với đội bóng xứ Catalan.

MU và Barca có thỏa thuận mua đứt trị giá 26 triệu bảng trong hợp đồng cho mượn của Rashford. Thế nên, họ không thể ngăn cản chân sút này chuyển hẳn đến Nou Camp nếu CLB kích hoạt điều khoản đó.

Dù đang chìm trong khủng hoảng tài chính và buộc phải cân bằng ngân sách vài mùa trở lại đây, nhưng Barca sẽ chấp nhận chi 26 triệu bảng để có sự phục vụ lâu dài của Rashford.

Ở môi trường mới, ban đầu Rashford trú ngụ tại khách sạn 5 sao Gran Melia Torre Melina. Sau khi ổn định cuộc sống, anh đã chuyển đến một căn hộ cao cấp tại khu Esplugues de Llobregat, phía tây Barcelona.

Nằm giữa khung cảnh hùng vĩ với dãy núi Colleserola, khu dân cư ngoại ô trước đây từng thu hút nhiều cầu thủ nổi tiếng như Gerard Pique hay Andre Iniesta đến sinh sống.