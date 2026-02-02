Theo dõi đội bóng cũ thi đấu 3 trận gần nhất, Rooney thấy rằng có bóng dáng của MU thời hoàng kim, báo hiệu sự hồi sinh dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick.

MU đang bay cao với Carrick. Ảnh: MUFC

Cựu tiền đạo ‘Quỷ đỏ’ đưa ra góc nhìn của mình, qua các kết quả ấn tượng mà Carrick cùng dàn sao MU mang lại: thắng 2-0 Man City, ngược dòng 3-2 ngay tại Emirates của Arsenal và vừa buộc Fulham trắng tay ở Old Trafford, theo kiểu “Fergie Time”. Với 9 điểm tuyệt đối có được, MU hiện trong top 4 Ngoại hạng Anh!

“MU trông có vẻ như đã trở lại là chính mình”, Rooney đưa ra cái nhìn thể hiện rõ sự lạc quan, trên chương trình bình luận bóng đá của đài BBC.

Khác với 2 cựu đội trưởng MU – Roy Keane và Gary Neville còn nghi ngờ khả năng cầm quân của Carrick, cho rằng CLB nên tìm về một HLV đẳng cấp thế giới và giàu kinh nghiệm hơn, vào hè này, Rooney hoàn toàn ủng hộ đồng đội cũ:

Quỷ đỏ muốn duy trì tinh thần này, mạch thắng này. Ảnh: X LiveScore

“Tôi nghĩ Michael Carrick đang làm rất tốt. Vì thế, bất kể ai nói gì, nếu Carrick tiếp tục duy trì phong độ này đến hết mùa giải thì MU phải trao trọng trách HLV trưởng dài hạn cho anh ấy”. Một ý kiếm được nhiều người đồng tình.

Carrick thực sự đã thổi luồng sinh khí mới vào ‘Quỷ đỏ’, khiến không phí phòng thay đồ Old Trafford thực sự tốt. Cả đội ai nấy đều hân hoan, thoải mái và khao khát được ra sân thi đấu.

Báo chí Anh cho hay, dàn sao MU rất thích phong cách làm việc cũng như sự kết nối của Carrick với toàn đội, cho họ thấy ai cũng quan trọng và đều có thể đóng góp cho đội với mục tiêu hướng đến là chiếc vé dự Cúp C1 mùa sau.