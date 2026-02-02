Michael Carrick, một người có chất DNA MU trong huyết quản, đã làm gì để biến một đội bóng đang vật vờ, chẳng có nhuệ khí gì dưới thời Ruben Amorim, trở nên tưng bừng khiến các fan của họ sung sướng ‘gáy’ vang?

Đây mới là MU mà người hâm mộ của họ chờ đợi. Ảnh: MUFC

Các cầu thủ thứ 12 của ‘Quỷ đỏ’ không hân hoan sao được, khi đội thắng liền 3 trận, kể từ khi Carrick trở lại Nhà hát của những giấc mơ, lại còn là trước cả 2 đội dẫn đầu BXH Arsenal (3-2) và Man City (2-0) và mới nhất, Fulham (3-2) là nạn nhân tiếp theo.

Amad Diallo, người cùng MU chơi hay trước Fulham, tiết lộ ‘chiêu’ khích của HLV tạm quyền Carrick mang đến một khí thế khác hẳn trong phòng thay đồ MU:

“Kể từ khi Carrick đến, ông ấy luôn giữ cho tinh thần toàn đội hừng hực khí thế. HLV trưởng nói với cả đội rằng, chúng tôi đang chơi cho MU – một CLB tầm cỡ toàn cầu và chúng tôi cần phải duy trì tiêu chuẩn rất cao.

Nếu chúng ta muốn, nếu các bạn muốn được chơi ở Champions League mùa tới, MU phải thắng mọi trận đấu. Và hôm nay, chúng tôi đã chứng minh, có thể làm được điều đó”.

Với Carrick, MU ăn sâu vào huyết quản và đang truyền chất 'Quỷ đỏ' cho dàn sao hiện tại. Ảnh: MUFC

Theo Amad Diallo, MU không thể lơ là và cần duy trì chuỗi trận thắng này ở cuộc so tài với Tottenham vào tuần tới.

“Chúng tôi cần tiếp tục duy trì phong độ này. Trận đấu tiếp theo – gặp Tottenham, sẽ là một thử thách mới. Đó sẽ là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi cần giữ vững đà (thắng) này, tinh thần này và phải duy trì tinh thần rất cao, bởi vì chúng tôi là MU. Chúng tôi không sợ bất cứ đối thủ nào”.