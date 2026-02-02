HLV Mikel Arteta muốn tìm người thay thế Mikel Merino, mới dính chấn thương xương bàn chân và phải lên bàn mổ.

Đội bóng thành London lập tức đàm phán với Newcastle về trường hợp Tonali, trong bối cảnh thời gian đang dần cạn kiệt.

Tonali là trụ cột của Newcastle - Ảnh: Alamy

Tuy nhiên, Arsenal gặp khó trong việc đạt được thỏa thuận vì phía "chích chòe" không muốn bán trụ cột của mình ở giai đoạn giữa mùa.

Nguồn tin nội bộ đội chủ sân St James Park miêu tả, những tin đồn là thiếu căn cứ và cũng không hoan nghênh điều này.

Hợp đồng giữa ngôi sao 25 tuổi người Italia với Newcastle còn thời hạn đến hè 2029, kèm điều khoản gia hạn thêm 12 tháng nên phía đội bóng Đông Bắc nước Anh đang nắm đằng chuôi.

Sandro Tonali nhanh chóng trở thành trụ cột trên hàng tiền vệ dưới thời HLV Eddie Howe, sau khi gia nhập CLB từ AC Milan năm 2023 với mức phí 60 triệu bảng Anh.

Newcastle sẽ không để Tonali ra đi với giá thấp hơn, tạo nên thách thức lớn cho Pháo thủ vì cần người gấp.

Dự kiến Mikel Merino sẽ phẫu thuật trong vài ngày tới và nguy cơ phải xa sân hết mùa giải 2025/26.