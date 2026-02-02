Theo thống kê, chỉ sau sau 22 vòng đấu La Liga 2025/26, Real Madrid đã phá kỷ lục được hưởng phạt đền của mình trong một mùa giải, với 11 lần.

Mới nhất, trong cảnh chật vật trước Rayo Vallecano ngay tại Bernabeu, bởi sự kiên cường của đội khách, Real Madrid chỉ được ‘cứu’ ở phút bù giờ thứ 10, nhờ quả 11m được hưởng, để thắng 2-1 một cách hú vía.

Real Madrid hưởng phạt đền nhiều bất thường, 11 lần chỉ sau 22 trận. Ảnh: FIFA World Cup Stats

Trọng tài Diaz de Mera đã thổi phạt Mendy vì phạm lỗi với Brahim Diaz. Bất chấp sự phản đối từ các cầu thủ Rayo Vallecano, vị vua áo đen vẫn giữ nguyên quyết định và VAR, do trọng tài David Galvez phụ trách, đã không can thiệp vào tình huống.

Mbappe là người thực hiện quả phạt đền, giúp Real Madrid có được 3 điểm vô cùng quan trọng (thắng 2-1 Vallecano) để đua danh hiệu La Liga với Barca, cũng như xoa dịu cơn giận của người hâm mộ.

Việc Real Madrid một lần nữa thắng nhờ phạt đền, ngày một gây quan ngại trong phòng thay đồ Barca: đối thủ đã được hưởng tổng cộng 11 quả sau 22 vòng đấu – phá kỷ lục của họ trong 1 mùa giải, tức trung bình cứ 2 trận lại lại có ‘quà’ từ chấm 11m. Con số ấy gần gấp đôi Barca (chỉ được hưởng 6 quả), với cùng số trận.

Mbappe bị phòng thay đồ Barca mỉa thường diễn kịch sâu để kiếm phạt đền, nhưng không phải lần nào cũng che mắt được trọng tài. Ảnh: X Denny

Điều này rõ ràng khác hẳn với sự… la làng từ người đứng đầu Real Madrid – Chủ tịch Perez liên tục lên án trọng tài thiên vị đối thủ, thậm chí dọa sẽ kiện lên FIFA.

Theo MB, với việc La Liga còn đến 16 vòng nữa thì Real Madrid còn tiếp tục phá sâu kỷ lục được hưởng phạt đền của mình từng có trong các mùa 2019/20 và 2024/25.

Trong 11 quả phạt đền đó, Mbappe thực hiện thành công 8 lần, chỉ sút hỏng trong trận gặp Barca, còn Vinicius 2 lần (1 thành công, 1 thất bại).

Ngoài ra có một thực tế, 3 trong số 11 quả phạt đền ấy, mang tính quyết định giúp Real Madrid giành 7 điểm quan trọng (Osasuna, Girona và Rayo). Nếu không có trợ lực ấy, có lẽ lúc này họ đang bị Barca bỏ lại khá xa, chứ không phải 1 điểm.

Cái khác ‘bất thường’ giữa 2 đội còn ở: Barca phải chịu 4 quả phạt đền từ đầu mùa, Real Madrid chỉ bằng nửa số ấy – 2 lần.

Dàn sao Barca bức xúc nhưng tự bảo nhau càng phải chơi một cách hoàn hảo để không ôm hận. Tính đến lúc này, Barca là đội đầu tiên trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, có 6 cầu thủ ghi được từ 10 bàn trở lên (mọi mặt trận) ở chiến dịch năm nay. Ảnh: One Football

Nguồn trên cho biết, sự phẫn nội ngày càng tăng lên nơi phòng thay đồ Barca, với 2 nhân vật chính là Mbappe và Vinicius được nhắc tên về khả năng "diễn kịch"quá tài, để kiếm phạt đền.

Họ chỉ ra với sự mỉa mai, Mbappe đã ghi 22 bàn từ chấm 11m chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm rưỡi tại Real Madrid, khác hoàn toàn lúc ở PSG, nơi anh cần đến 7 mùa giải mới có 25 bàn.

Cũng nhờ “lợi thế” này mà anh giành Vua phá lưới La Liga và Chiếc giày vàng châu Âu mùa trước, dù xét về số bàn thắng từ các tình huống mở, tương đương như Lewandowski.

Tức giận là vậy, nhưng dàn sao Barca bảo nhau, họ càng phải chơi thật tỉnh táo trên sân, bởi chỉ sai sót dù nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Với Barca, chơi giỏi hơn đối thủ chưa đủ, họ phải chơi một cách hoàn hảo.