Trên sân của Burnley, Man City làm vừa đủ (thắng 1-0) ở trận đấu bù để có thêm 3 điểm quan trọng, chính thức đưa họ vượt lên trên Arsenal, dẫn đầu bảng Premier League, sau 33 vòng đấu.

Haaland ghi bàn thắng quan trọng đưa Man City lên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh. Ảnh: MCFC

Man City và Arsenal hiện có cùng 70 điểm, nhưng đoàn quân của Pep xếp trên nhờ có chỉ số phụ tốt hơn - ghi được nhiều bàn hơn (dù cùng hiệu số là 37).

Nhưng màn trình diễn của đội bóng áo xanh được đánh giá là thiếu thuyết phục. Cựu hậu vệ MU, Gary Neville cảnh báo sau trận, đội của Pep cần phải chơi tốt hơn, nếu không sẽ đánh rơi điểm trong 5 trận còn lại của cuộc đua.

Bất chấp bị chê về màn trình diễn, cả Pep Guardiola và Haaland – tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu, đều có những tuyên bố mạnh mẽ.

“Tại sao tôi phải thất vọng? Không có gì phải thất vọng cả. Hiện Man City đã lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh. Hai từ thất vọng không tồn tại với chúng tôi”, Pep Guardiola đá lời khi được Sky Sports hỏi liệu ông có thất vọng đội nhà chỉ thắng Burnley với tỷ số tối thiểu.

Thuyền trưởng Man City nói thêm: “Dĩ nhiên, chúng tôi có thể làm tốt hơn và ghi thêm bàn. Các cầu thủ của tôi đã làm mọi thứ tốt nhất có thể, chỉ là không ghi được nhiều bàn thắng hơn thôi.

Xét khía cạnh tạo ra thời cơ thì trận hôm nay, Man City làm còn tốt hơn ở trận thắng Arsenal. Tất nhiên, là Pháo thủ là đội bóng xuất sắc. Nhưng rõ ràng màn trình diễn tổng thể của Man City trước Burnley thực sự rất ổn”.

Pep Guardiola và học trò cưng đều tuyên bố, quan trọng nhất là Man City thắng và dẫn đầu, cớ gì phải thất vọng về tỷ số tối thiểu 1-0? Ảnh: MCFC

Trong khi đó, Haaland cũng nhấn mạnh vào điều cốt yếu anh cùng đồng đội hướng đến: chiến thắng.

“Đúng là chúng tôi có rất nhiều cơ hội và mấu chốt là đội đã giành chiến thắng. Tỷ số 1-0 cũng quá tuyệt, tôi rất vui. Không hiểu sao mọi người lại đề cập đến sự thất vọng. Man City hiện dẫn đầu bảng và cứ vui thôi.

Chiến thắng là điều quan trọng nhất, những thứ khác, không nên bận tâm. Cứ cố gắng giành chiến thắng thôi.

Bất kể bằng cách nào, chiến thắng là lẽ sống với Man City. Giờ thì chúng tôi tập trung vào trận tiếp theo, gặp Southampton vào thứ Bảy (23h15 ngày 25/4). Không nghĩ về điều gì khác, chỉ tập trung để giành chiến thắng. Điều quan trọng nói 3 lần. Tôi nói 3 lần rồi đấy”.