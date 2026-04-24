Tạm biệt mùa giải

Barcelona thở dài. LĐBĐ Hoàng gia Tây Ban Nha (REFE) thở phào. Đó là phản ứng trái ngược của các bên khi có kết quả xét nghiệm về tình trạng chấn thương mà Lamine Yamal gặp phải.

Trong trận thắng Celta Vigo 1-0, Lamine Yamal ghi bàn từ quả phạt đền mà anh kiếm được, nhưng sau đó đổ gục xuống sân và phải xin thay người vì chấn thương cơ ở vùng gân kheo chân trái.

Lamine Yamal đau đớn trong trận thắng Celta Vigo. Ảnh: MD

Yamal buộc phải nói lời chia tay phần còn lại của mùa giải cùng Barca. Tuy nhiên, sự góp mặt của anh trong danh sách đội tuyển Tây Ban Nha của HLV Luis de la Fuente cho World Cup 2026 không bị đe dọa.

Barca thông báo: “Các xét nghiệm xác nhận Lamine Yamal chấn thương cơ nhị đầu đùi chân trái. Cầu thủ sẽ điều trị theo phương pháp bảo tồn. Anh sẽ nghỉ hết phần còn lại của mùa giải và dự kiến có thể sẵn sàng cho World Cup”.

Ngôi sao trẻ của Barca cũng đăng tải thông điệp gửi đến người hâm mộ: “Chấn thương này khiến tôi phải rời sân vào lúc tôi muốn cống hiến nhất, và điều đó đau hơn bất cứ điều gì. Đau vì không thể chiến đấu cùng đồng đội, không thể giúp đội khi họ cần”.

Lamine Yamal cũng gửi thông điệp cho đồng đội trong cuộc chiến giành chức vô địch La Liga, nơi họ đang hơn Real Madrid 9 điểm và còn 6 vòng đấu nữa:

“Tôi tin các đồng đội sẽ chiến đấu hết mình. Tôi sẽ ở đó, dù chỉ là từ bên ngoài, để cổ vũ. Đây không phải kết thúc, chỉ là một quãng nghỉ. Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Cảm ơn mọi người và tiến lên Barca”.

Buổi sáng sau khi chấn thương, Yamal đến trung tâm huấn luyện Joan Gamper với vẻ lo lắng nhưng không suy sụp. Một đồng đội chia sẻ: “Cậu ấy rất buồn ở trong phòng thay đồ. Tất cả chúng tôi đều hiểu cậu ấy có thể nghỉ hết mùa”.

Kết quả kiểm tra nỗi lo là đúng, khi anh bị “rách cơ độ 2”. Theo bác sĩ Jordi Ardevol, cách phân loại này chỉ mang tính tương đối: “Độ 2 thường là chấn thương mức trung bình, nhưng không phản ánh chính xác toàn bộ tổn thương cấu trúc”.

Nguy cơ tái phát

Barcelona không công bố chính thức thời gian hồi phục, nhưng các nguồn nội bộ cho rằng anh cần nghỉ khoảng 6-8 tuần. Điều này đồng nghĩa Yamal sẽ bỏ lỡ 6 trận cuối La Liga, bao gồm cả trận Siêu kinh điển ngày 10/5 – ngày có thể định đoạt La Liga.

Tuy vậy, Yamal có thể kịp bình phục cho trận Tây Ban Nha ra quân ở World Cup 2026, gặp Cape Verde ngày 15/6 tại Atlanta.

Theo các bác sĩ, nếu chấn thương chỉ ảnh hưởng đến sợi cơ thì quá trình hồi phục sẽ thuận lợi hơn so với khi liên quan đến gân. Trường hợp của Yamal không ảnh hưởng đến gân, nhưng bác sĩ Ardevol nhấn mạnh cần thận trọng do nguy cơ tái phát rất cao.

Trên Cadena SER, chuyên gia y học thể thao Pedro Luis Ripoll cho biết vùng gân kheo là khu vực rất phức tạp. “Chấn thương này có tỷ lệ tái phát khoảng 30%, vì vậy phải cực kỳ cẩn trọng. Cần hết sức thận trọng với tiến trình hồi phục”.

Trong khi đó, RFEF cũng rất lo lắng vì Yamal là nhân tố đột biến quan trọng trong đội hình của HLV De la Fuente. Dự kiến anh sẽ hội quân ngày 30/5, nhưng chưa chắc góp mặt ở các trận giao hữu trước World Cup.

Barca mất Yamal đến hết mùa, cùng nguy cơ tái phát 30%. Ảnh: EFE

Barcelona cho rằng cầu thủ 18 tuổi này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, cần học cách quản lý cơ thể, thời gian nghỉ ngơi và chế độ dinh dưỡng.

HLV Hansi Flick đặc biệt chú ý đến việc kiểm soát số phút thi đấu của anh. Mùa này, Yamal đã chơi 3.702 phút trong 45 trận, ghi 24 bàn và có 18 kiến tạo – cao nhất đội.

Đây là chấn thương thứ 4 của anh trong mùa giải, trước đó là các vấn đề ở vùng háng kéo dài dai dẳng. Những sự cố này từng gây căng thẳng giữa Barcelona và đội tuyển.

Hiện tại, cả “Blaugrana” và tuyển Tây Ban Nha đều thống nhất ưu tiên sự thận trọng. Yamal sẽ nghỉ ngơi vài ngày trước khi bắt đầu điều trị, đồng thời tạm dừng mọi hoạt động thương mại.

Barcelona mất đi ngôi sao số 10 trong giai đoạn quyết định của mùa giải, còn tuyển Tây Ban Nha hy vọng anh sẽ đạt trạng thái tốt nhất khi World Cup khởi tranh.

Với Lamine Yamal, mục tiêu rất rõ ràng: góp mặt và tỏa sáng ở kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp – như cách anh từng chiếu rọi EURO 2024.