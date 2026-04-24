Tiền vệ người Argentina chuyển đến Chelsea với mức phí kỷ lục bóng đá Anh hồi 2023 là 105 triệu bảng.

Nhưng ngày càng có nhiều đồn đoán rằng Enzo có thể rời Stamford Bridge sau mùa giải tồi tệ ở Chelsea, khi HLV Liam Rosenior vừa bị sa thải giữa tuần.

Nguồn tin từ The Athletic cho hay, những sự quan tâm ban đầu đang dần xuất hiện với chàng tiền vệ vô địch World Cup 2022.

Man City cùng Real Madrid là hai đội sẵn sàng cạnh tranh giành chữ ký Enzo Fernandez.

Mới đây, Enzo phải nhận án treo giò nội bộ 2 trận vì đưa ra những phát biểu bóng gió về ý định chuyển đến sân Bernabeu hè tới.

Anh chia sẻ trên Youtube: "Tôi muốn sống ở Madrid. Đó là thành phố xinh đẹp và gợi nhớ đến Buenos Aires."

Thậm chí, còn xuất hiện thông tin Enzo đã nộp đơn xin chuyển nhượng sau khi án phạt được công bố.

Man City đang tìm kiếm tiền vệ mới lấp vào khoảng trống của Bernardo Silva - người chắc chắn rời sân Etihad hè này.

Ngoài Enzo, Citizens còn muốn rước về Elliot Anderson. Tuy nhiên, MU cũng đang theo đuổi sát sát tiền vệ của Nottingham Forest, hiện được định giá hơn 100 triệu bảng.