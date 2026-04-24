MU chiêu mộ Van de Ven

MU đang chuẩn bị cho mùa giải trở lại cúp châu Âu, nhiều khả năng là Champions League, bằng bản hợp đồng “bom tấn” Micky van de Ven.

Kế hoạch của MU là làm mới hàng thủ, với Van de Ven là một trong những thủ lĩnh mới.

Trung vệ người Hà Lan thuận chân trái, đúng yêu cầu mà MU đang tìm kiếm. Ngoài ra, anh cũng có thể đá hậu vệ trái khi cần.

MU không thể dựa vào De Ligt hay Harry Maguire để làm thủ lĩnh hàng phòng ngự, trong khi Lisandro Martinez có thể ra đi. Ayden Heaven và Leny Yoro vẫn ở dạng tiềm năng.

Van de Ven muốn tìm đến môi trường lớn hơn sau World Cup 2026. Trong trường hợp Tottenham xuống hạng, MU có thể mua cầu thủ 25 tuổi này với giá rẻ.

Barca muốn có Lisandro Martinez

Barcelona hướng đến thị trường chuyển nhượng mùa hè để mua thêm trung vệ, khi Andreas Christensen ra đi, còn Ronald Araujo mất niềm tin nơi Hansi Flick.

Sau khi làm việc với Hansi Flick, GĐTT Deco quyết định Lisandro Martinez là mục tiêu để bổ sung hàng thủ.

Hậu vệ người Argentina có tương lai không rõ ràng với MU, khi hợp đồng của anh còn thời hạn đến 2027 và quỹ thi đấu không nhiều.

Lisandro có khả năng chơi chân từ tuyến sau rất tốt. Điều này phù hợp với phong cách bóng đá của Flick, với hàng thủ dâng lên rất cao.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Barca dự kiến thương vụ này khoảng 20-30 triệu euro. MU sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán và không gây khó khăn cho Lisandro trong việc rời Old Trafford.

Chelsea nhắm Bowen

Mùa giải này có thể xem là thất bại với Chelsea, dù kết thúc như thế nào. Vì thế, đội chủ sân Stamford Bridge lại hướng đến cuộc… “cách mạng” đội hình.

Báo chí Anh đưa tin, Chelsea đang nhắm đến Jarrod Bowen – một trong những cầu thủ Anh nổi bật nhất Premier League những năm gần đây.

Sau khi liên tục chiêu mộ các ngôi sao trẻ, sở hữu đội hình chính có tuổi trung bình thấp nhất trong 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu, “The Blues” chuyển hướng sang các cầu thủ giàu kinh nghiệm.

Ở tuổi 29, Bowen đạt độ chín sự nghiệp và được cho là có ý định chia tay West Ham để gia nhập môi trường lớn hơn.

Chelsea dự kiến đưa ra đề nghị có giá chuyển nhượng 45 triệu bảng cho người hàng xóm thành London.