MU chiêu mộ Van de Ven
MU đang chuẩn bị cho mùa giải trở lại cúp châu Âu, nhiều khả năng là Champions League, bằng bản hợp đồng “bom tấn” Micky van de Ven.
Kế hoạch của MU là làm mới hàng thủ, với Van de Ven là một trong những thủ lĩnh mới.
Trung vệ người Hà Lan thuận chân trái, đúng yêu cầu mà MU đang tìm kiếm. Ngoài ra, anh cũng có thể đá hậu vệ trái khi cần.
MU không thể dựa vào De Ligt hay Harry Maguire để làm thủ lĩnh hàng phòng ngự, trong khi Lisandro Martinez có thể ra đi. Ayden Heaven và Leny Yoro vẫn ở dạng tiềm năng.
Van de Ven muốn tìm đến môi trường lớn hơn sau World Cup 2026. Trong trường hợp Tottenham xuống hạng, MU có thể mua cầu thủ 25 tuổi này với giá rẻ.
Barca muốn có Lisandro Martinez
Barcelona hướng đến thị trường chuyển nhượng mùa hè để mua thêm trung vệ, khi Andreas Christensen ra đi, còn Ronald Araujo mất niềm tin nơi Hansi Flick.
Sau khi làm việc với Hansi Flick, GĐTT Deco quyết định Lisandro Martinez là mục tiêu để bổ sung hàng thủ.
Hậu vệ người Argentina có tương lai không rõ ràng với MU, khi hợp đồng của anh còn thời hạn đến 2027 và quỹ thi đấu không nhiều.
Lisandro có khả năng chơi chân từ tuyến sau rất tốt. Điều này phù hợp với phong cách bóng đá của Flick, với hàng thủ dâng lên rất cao.
Theo truyền thông Tây Ban Nha, Barca dự kiến thương vụ này khoảng 20-30 triệu euro. MU sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán và không gây khó khăn cho Lisandro trong việc rời Old Trafford.
Chelsea nhắm Bowen
Mùa giải này có thể xem là thất bại với Chelsea, dù kết thúc như thế nào. Vì thế, đội chủ sân Stamford Bridge lại hướng đến cuộc… “cách mạng” đội hình.
Báo chí Anh đưa tin, Chelsea đang nhắm đến Jarrod Bowen – một trong những cầu thủ Anh nổi bật nhất Premier League những năm gần đây.
Sau khi liên tục chiêu mộ các ngôi sao trẻ, sở hữu đội hình chính có tuổi trung bình thấp nhất trong 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu, “The Blues” chuyển hướng sang các cầu thủ giàu kinh nghiệm.
Ở tuổi 29, Bowen đạt độ chín sự nghiệp và được cho là có ý định chia tay West Ham để gia nhập môi trường lớn hơn.
Chelsea dự kiến đưa ra đề nghị có giá chuyển nhượng 45 triệu bảng cho người hàng xóm thành London.
Tin vắn
- MU cùng với Arsenal và Liverpool đang nỗ lực giành Mateus Mane – tài năng 18 tuổi của Wolves và bóng đá Bồ Đào Nha (có quốc tịch Anh).
- Sport đưa tin, Jon Martin – trung vệ 20 tuổi của Real Sociedad – đang được Barca theo dõi như một giải pháp trong tương lai.
- Borussia Dortmund vừa liên hệ Real Madrid để hỏi mượn Gonzalo Garcia. Juventus và Stuttgart cũng có trong cuộc đua.
- AC Milan tiếp tục có những cuộc liên lạc Leon Goretzka để thuyết phục anh về đá cặp với Luka Modric, khi hết hợp đồng cùng Bayern Munich.
- Theo Marca, Atletico Madrid đàm phán chiêu mộ Julian Brandt để thay Antoine Griezmann.
- Chelsea đang theo dõi kỹ tiền vệ 20 tuổi Kees Smit của AZ Alkmaar, người đã được ra mắt tuyển Hà Lan.
- Thủ môn Alisson được cho là đã đạt thỏa thuận với Juventus và sẽ rời Liverpool trong mùa hè năm nay, dù còn hợp đồng đến 2027.
- Crystal Palace có ý định chiêu mộ Joao Gomes từ Wolves, đội chót bảng Premier League và đã xuống hạng.
Lãnh đạo Man City đang cân nhắc động thái bất ngờ tuyển mộ Enzo Fernandez, người cũng nhấp nhổm đòi rời Chelsea.
Rời sân Old Trafford hè tới khi hết hạn hợp đồng, nhiều khả năng Jadon Sancho sẽ quay trở lại khoác áo Borussia Dortmund.
Tin tức về chuyển nhượng 23/4: MU tham vọng mua Arda Guler, Chelsea vào cuộc đua giành Yan Diomande, Man City chiêu mộ Azzedine Ounahi.
Tin tức về chuyển nhượng 22/4: MU tranh ký Alex Scott, Liverpool có ý định mua Rafael Leao, Aston Villa tạo cú sốc mua Alejandro Balde.
Barcelona dự định để 5 cầu thủ quan trọng rời sân Nou Camp hè này, trong kế hoạch cải tổ đội hình và cắt giảm quỹ lương.