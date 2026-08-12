Man City xảy ra xáo trộn lớn nhất trong 10 năm qua, với việc Pep Guardiola ra đi, các cầu thủ kỳ cựu như John Stones, Bernardo Silva cũng nói lời chia tay, lần lượt gia nhập Inter Milan và Real Madrid.

Chưa hết, họ chuẩn bị chia tay một trụ cột khác – Rodri, người đã thông báo cho CLB, muốn chuyển đến Barca chơi bóng, từ mùa giải tới.

Haaland có bị dao động khi thầy và nhiều đồng đội trụ cột như De Bruyne, John Stones, Bernarso Silva và chuẩn bị thêm Rodri, lần lượt rời Etihad?

Theo cập nhật mới nhất từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Barca đưa ra mức giá mới hỏi mua Rodri: 60 triệu euro cộng thêm các phụ phí, sau lời đề nghị đầu tổng cộng 50 triệu euro, bị Man City từ chối.

HLV trưởng mới của đội – Enzo Maresca muốn chờ gặp Rodri vào thứ Sáu – theo lịch trở lại với đội, sau kỳ nghỉ hậu World Cup, nhưng tiền vệ này mong thương vụ có thể hoàn thành trước thời hạn này.

Theo tờ El Nacional, lãnh đạo Man City lo ngại, việc để Rodri rời vào hè này có thể ảnh hưởng đến quyết định tương lai của Erling Haaland tại Etihad.

Ở chuyển nhượng hè năm nay, Haaland không đòi đi, nhưng anh có thể làm điều đó vào hè tới.

Real Madrid có kế hoạch chiêu mộ chân sút Na Uy vào năm 2027 và Man City sợ sẽ mất tay săn bàn số 1 của mình, dù đôi bên có thỏa thuận đến hè 2034.

Pep Guardiola là một trong những lý do chính để Haaland chọn khoác áo Man City vào 2022, bất kể được cả Barca và Real Madrid lôi kéo khi ấy.

Giờ đây, ông thầy người Tây Ban Nha đã khép lại hành trình 10 năm ở Etihad, bên cạnh nhiều đồng đội chủ chốt đều rời, từ De Bruyne mùa trước đến các cầu thủ được nhắc ở trên,… quả là rất khó để giữ chân Haaland.