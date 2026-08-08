Rodri đã đạt thỏa thuận cá nhân với Barcelona trước thềm mùa giải 2026/27. Tiền vệ 30 tuổi muốn tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp và ưu tiên trở lại quê nhà thi đấu.

Barcelona là đội chủ động mở các cuộc đàm phán với Man City. Tuy nhiên, lời đề nghị ban đầu trị giá gần 40 triệu bảng nhanh chóng bị đội chủ sân Etihad bác bỏ, vì bị xem là quá thấp so với giá trị của Rodri.

Rodri đã đạt thỏa thuận cá nhân với Man City - Ảnh: T.T

Man City duy trì quan điểm không giữ chân những cầu thủ không còn muốn gắn bó, với điều kiện đội bóng quan tâm đáp ứng mức giá họ đưa ra. Thế nên, họ đang giữ lập trường cứng rắn trên bàn đàm phán.

Trước lúc Barcelona nhập cuộc, Rodri từng thương lượng với Real Madrid. Tuy nhiên, tiền vệ Tây Ban Nha thông báo với đội bóng Hoàng gia rằng, Barcelona mới là điểm đến anh ưu tiên.

Nếu thương vụ thành công, đây sẽ là cú hích lớn dành cho Barca trong cuộc cạnh tranh với đại kình địch Real Madrid, làm ảnh hưởng đáng kể tới tham vọng vô địch của đội quân do Jose Mourinho dẫn dắt.

Trong khi Man City cũng chuẩn bị phương án cho khả năng Rodri ra đi. Đội chủ sân Etihad đang xúc tiến thương vụ trị giá hơn 80 triệu bảng dành cho tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi của Lille.

Chủ nhân Quả bóng Vàng 2024 khá kín tiếng khi được hỏi về tương lai trong thời gian tập trung ĐTQG. Dẫu vậy, Rodri đã cân nhắc khả năng trở lại Tây Ban Nha khi triều đại Pep Guardiola khép lại.

Mùa trước, Guardiola từng nhận định, Rodri khó có thể lấy lại phong độ cao nhất trước World Cup 2026. Anh phải vật lộn với hàng loạt vấn đề thể lực sau chấn thương dây chằng chéo trước (ACL).

Ngay sau khi cùng Tây Ban Nha nâng cao chức vô địch Thế giới, Rodri sẽ phải trải qua ca phẫu thuật lưng. Man City hiện vẫn để ngỏ khả năng gia hạn với tiền vệ 30 tuổi, khi giao kèo hiện tại của Rodri sẽ kết thúc vào ngày 30/6/2027.