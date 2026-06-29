Ở tuổi 32, Harry Kane vẫn là một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất tại World Cup 2026, sau mùa giải bùng nổ dưới màu áo Bayern Munich, với 61 bàn thắng ghi được trên mọi đấu trường.

Phong độ ấn tượng ấy tiếp tục được thủ quân tuyển Anh mang đến Bắc Mỹ, khi anh 3 lần lập công qua 3 trận vòng bảng.

Harry Kane đang là chủ công của tuyển Anh ở World Cup 2026 - Ảnh: Alamy

Từ lâu, giới chuyên môn tin rằng, nếu rời Bayern, Harry Kane sẽ quay trở lại Premier League nhằm hiện thực hóa giấc mơ xô đổ kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Alan Shearer.

Tuy nhiên, Barcelona muốn phá vỡ kịch bản đó. Theo Sportsmail, đội chủ sân Camp Nou đã chủ động liên hệ với đại diện Harry Kane để bày tỏ sự quan tâm.

Gã khổng lồ xứ Catalan cũng sẽ tìm phương án tài chính để thực hiện thương vụ, trong bối cảnh Kane chỉ còn một năm hợp đồng với Bayern Munich.

Đại diện Harry Kane vừa từ chối lời tiếp cận ban đầu. Tuy nhiên, Barcelona không từ bỏ tham vọng.

Họ dự kiến sẽ nối lại đàm phán sau khi World Cup 2026 khép lại. Barca sẵn sàng làm mọi cách để chiêu mộ Kane, nếu nhận thấy vụ chuyển nhượng có cơ hội thành công.

Tháng trước, Chủ tịch Bayern Munich - Uli Hoeness lên tiếng mỉa mai Barcelona khi được hỏi về sự quan tâm dành cho Kane.

Ông tuyên bố trên Das Erste: "Bayern là CLB mua cầu thủ, không phải bán người. Mà Barcelona cũng chẳng có tiền đâu."

Nguồn tin gần gũi chân sút người Anh cho hay, Kane đang "hạnh phúc" tại Bayern Munich, nơi anh ghi tới 146 bàn sau 147 trận, kể từ khi gia nhập đội bóng nước Đức hè năm 2023.