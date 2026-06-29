Con đường Nhật Bản

Nhật Bản sẽ chạm trán Brazil trong trận đấu có thể xem là quan trọng nhất lịch sử của họ tại các kỳ World Cup (0h ngày 30/6).

Một trận đấu loại trực tiếp với đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá thế giới – 5 chức vô địch World Cup.

Nhật Bản tự tin đối đầu Brazil. Ảnh: Jiji

Cuộc đối đầu diễn ra dưới sự dẫn dắt của HLV Hajime Moriyasu, người đã nắm quyền suốt 8 năm, cùng một thế hệ cầu thủ trẻ đang thi đấu tại những giải vô địch hàng đầu châu Âu.

Với bóng đá Nhật Bản, World Cup 2026 cũng như những kỳ tiếp theo đều được định hướng bởi “Japan’s Way” (Con đường Nhật Bản) – một cẩm nang phát triển mà cả nền bóng đá xứ sở mặt trời mọc đều tuân theo, với mục tiêu duy nhất là “Giành chức vô địch World Cup trước năm 2050”.

Không có chuyện cứ 4 năm lại thay đổi triết lý theo một HLV mới. Tất cả đều được định hướng bởi cuốn tài liệu dài 58 trang, được cập nhật lần gần nhất vào tháng 12/2025, đóng vai trò kim chỉ nam cho toàn bộ nền bóng đá Nhật Bản.

Phiên bản đầu tiên được ban hành năm 2005, ngay sau khi Nhật Bản cùng Hàn Quốc tổ chức World Cup 2002, với trọng tâm là “xây dựng một quốc gia hùng mạnh về bóng đá”.

“Chúng tôi muốn xây dựng một gia đình bóng đá gồm 10 triệu người”, tài liệu khẳng định. Mọi thứ đều được tính toán chi tiết.

Đáng chú ý, tài liệu này không nói nhiều về thành tích hay danh hiệu. Thay vào đó, trọng tâm nằm ở triết lý, văn hóa thể thao, giáo dục, khoa học và phát triển lâu dài.

Đó từng là điều khó tưởng tượng cách đây vài thập kỷ. Nhật Bản vốn là đất nước của bóng chày, cho đến khi mọi thứ bắt đầu thay đổi vào thập niên 1980.

Nhật Bản có chính sách đào tạo bóng đá riêng. Ảnh: JFA

Chính tài liệu cũng thừa nhận sức ảnh hưởng của bộ truyện Captain Tsubasa, và coi hai cột mốc quan trọng nhất của bóng đá Nhật là sự ra đời của J.League – giải vô địch chuyên nghiệp năm 1993 – cùng World Cup 2002.

8 kỳ World Cup liên tiếp

Kể từ đó, bóng đá Nhật Bản phát triển mạnh mẽ, giúp họ góp mặt ở 8 kỳ World Cup liên tiếp. Thành tích tốt nhất vẫn là vòng 1/8.

Tại World Cup 2022 ở Qatar, Nhật Bản từng đánh bại cả Đức lẫn Tây Ban Nha để đứng đầu bảng. Đó được xem là minh chứng rõ ràng nhất cho việc kế hoạch dài hạn đang phát huy hiệu quả.

“Tôi muốn thay đổi niềm tin rằng Nhật Bản không thể trở thành đội tuyển mạnh nhất thế giới”, HLV Hajime Moriyasu nhiều lần nhấn mạnh trước cuộc đối đầu Brazil.

“Đây sẽ là trải nghiệm vô cùng quý giá cho sự phát triển của bóng đá Nhật Bản. Chúng tôi có khả năng giành chiến thắng”.

Niềm tin ấy cũng xuất phát từ chính Con đường Nhật Bản. Toàn bộ hệ thống được xây dựng trên bốn trụ cột: Đội tuyển quốc gia; Công tác đào tạo cầu thủ; Giáo dục HLV; Hệ thống bóng đá trẻ.

Ở mọi cấp độ đội tuyển, Nhật Bản đều theo đuổi cùng một bản sắc thi đấu. Mỗi cầu thủ đều có “Kế hoạch phát triển cá nhân”, còn các HLV được đánh giá dựa trên khả năng đào tạo con người chứ không phải số danh hiệu giành được.

Tài liệu nhấn mạnh: “Cầu thủ tiến bộ nhờ được thi đấu, chứ không phải ngồi nghe những bài giảng bất tận”.

Cuốn cẩm nang còn quy định rất chi tiết những tiêu chuẩn dành cho từng vị trí trên sân: phẩm chất cần có, quãng đường phải di chuyển mỗi trận, số lần bứt tốc, khối lượng tập luyện, chế độ dinh dưỡng...

Kế hoạch của Nhật Bản là vô địch World Cup trước năm 2050. Ảnh: JFA

Thành quả đã hiện hữu. Mùa giải vừa qua, Nhật Bản có hơn 100 cầu thủ đang thi đấu tại các CLB châu Âu.

Con số tăng đều trong nhiều năm đến mức LĐBĐ Nhật Bản (JFA) phải mở hẳn một văn phòng đại diện tại châu Âu để duy trì liên lạc thường xuyên với các cầu thủ.

Trong danh sách đội tuyển hiện nay có những cái tên như Suzuki (Parma), Ito (Bayern Munich), Sugawara (Southampton), Itakura (Ajax), Tomiyasu (Ajax), Tanaka (Leeds United), Kamada (Crystal Palace), Kubo (Real Sociedad), Doan (Eintracht Frankfurt), Sano (Freiburg) hay Maeda (Celtic).

Chỉ có hai thủ môn dự bị cùng lão tướng Nagatomo vẫn đang thi đấu trong nước.

Dù vậy, phần lớn những cầu thủ này đều được đào tạo tại Nhật Bản, nơi giáo dục phổ thông và đại học vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển cầu thủ.

Ở kỳ World Cup trước, 9 trong số 26 tuyển thủ “Samurai Xanh” là những người tốt nghiệp đại học, một minh chứng cho triết lý phát triển toàn diện mà bóng đá Nhật Bản vẫn kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm qua.