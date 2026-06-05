Dấu ấn Iraola

Andoni Iraola được Liverpool ký hợp đồng đến tháng 6/2028. Theo yêu cầu của chính ông, hợp đồng ban đầu chỉ kéo dài 2 năm – thói quen đã theo vị chiến lược gia xứ Basque trong những chặng đường thành công trước đây tại Rayo Vallecano và Bournemouth.

“Tôi vô cùng hào hứng”, Iraola chia sẻ trên kênh truyền thông Liverpool. “Bạn không cần thêm bất kỳ động lực nào để dẫn dắt Liverpool.

Liverpool là Liverpool – một trong những đội bóng vĩ đại nhất thế giới. Tôi rất háo hức được làm việc với những cầu thủ hàng đầu và cạnh tranh các danh hiệu”.

Iraola ra mắt sân Anfield. Ảnh: LFC

Sau khi thông báo sa thải Arne Slot hôm 31/5, Giám đốc thể thao Richard Hughes nhanh chóng đẩy mạnh đàm phán với Iraola.

Ông đã tạo dựng danh tiếng lớn tại Anh khi giúp Bournemouth lần lượt cán đích ở các vị trí thứ 12, thứ 9 và thứ 6 Premier League trong ba mùa giải liên tiếp – thành tích tốt nhất trong lịch sử CLB.

Đội bóng của Iraola không chỉ tiến bộ về kết quả mà còn được đánh giá cao bởi lối chơi tấn công hấp dẫn và giàu tính giải trí.

Liverpool hiện được Deloitte định giá khoảng 4,7 tỷ euro, đứng thứ 7 trong số các CLB giàu nhất thế giới, ngang với Bayern Munich, Arsenal, MU và Man City. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của đội bóng vùng Merseyside gắn liền với việc được Fenway Sports Group mua lại và sự xuất hiện của Klopp năm 2015.

Dưới thời Klopp, Liverpool chấm dứt 30 năm chờ đợi chức vô địch nước Anh, vào 3 trận chung kết Champions League và đăng quang một lần.

Đà phát triển đó được Slot tận dụng để vô địch Premier League 2024/25. Tuy nhiên, mùa giải vừa qua chứng kiến những dấu hiệu sa sút rõ rệt của cả đội bóng lẫn vị HLV người Hà Lan.

Lối chơi pressing dữ dội, những đợt tấn công liên tục và nguồn năng lượng dồi dào từng là bản sắc Liverpool dần biến mất. Thay vào đó, đội bóng trở thành “cỗ máy tạt bóng” dễ bị bắt bài.

“The Kop” thủng lưới 55 bàn – thành tích phòng ngự tệ nhất kể từ thập niên 1990 – và ghi ít hơn mùa trước 23 bàn thắng. Liverpool chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5, buộc ban lãnh đạo phải xem xét lại hướng đi tương lai.

Thực tế, Slot vốn chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ khi thay Klopp vào mùa hè 2024. Trước đó, Liverpool đã rất muốn chiêu mộ Xabi Alonso.

Mùa thứ hai của Slot là thất bại nặng nề. Ảnh: LFC

Theo các nguồn tin thân cận, họ từng đề nghị Alonso ngân sách chuyển nhượng 300 triệu euro cùng toàn quyền kiểm soát các bộ phận chuyên môn của CLB. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha khi đó đã chọn ký thỏa thuận sơ bộ với Real Madrid.

Sự từ chối đó khiến giới chủ Liverpool không hài lòng. Mùa hè 2025, họ chiêu mộ Jeremie Frimpong và Florian Wirtz – hai ngôi sao trưởng thành dưới tay Alonso tại Bayer Leverkusen – như một lời đáp trả.

Nhưng dù được đầu tư tới 500 triệu euro sau chức vô địch Premier League, Slot vẫn không thể xử lý tốt giai đoạn chuyển giao lực lượng.

Những tháng đầu tiên của Slot được xem là quãng thời gian thành công nhất, khi ông tận dụng được cuộc khủng hoảng của Man City và sự chững lại của Arsenal.

Sau đó, đội bóng sa sút nhanh chóng. Hệ thống phòng ngự xuất hiện nhiều lỗ hổng, bầu không khí trong phòng thay đồ đi xuống và một thế hệ trụ cột như Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold, Andrew Robertson hay Ibrahima Konate dần bước tới cuối chu kỳ.

Nhà giáo dục táo bạo

Iraola sở hữu những phẩm chất khiến Fenway Sports Group tin tưởng. Trước hết, ông đã xây dựng được một mô hình bóng đá tấn công mạnh mẽ đủ sức cạnh tranh với các ông lớn Premier League dù ngân sách hạn chế hơn rất nhiều.

Bournemouth dưới thời Iraola thường xuyên giành điểm trước các đội bóng hàng đầu nước Anh.

Iraola rất thành công ở Bournemouth. Ảnh: AFCB

Thứ hai, thành công của ông không mang tính nhất thời mà phát triển liên tục qua 3 mùa giải.

Đáng chú ý, Bournemouth vẫn duy trì đà tiến bộ dù liên tục mất các cầu thủ chủ chốt như Dominic Solanke (Tottenham), Antoine Semenyo (Man City), Dean Huijsen (Real Madrid) hay Illia Zabarnyi (PSG).

Khả năng đào tạo và phát triển cầu thủ của Iraola được đánh giá đặc biệt cao. Nhiều ý kiến cho rằng các ngôi sao kể trên không còn tiến bộ mạnh mẽ sau khi rời khỏi môi trường của ông.

Trong khi đó, Iraola tiếp tục nâng tầm những gương mặt mới như Alex Scott, Rayan và Eli Junior Kroupi.

Là một nhà lãnh đạo điềm tĩnh, cân bằng và mang tính gia trưởng tích cực, Iraola cũng nhận được sự hậu thuẫn lớn từ Richard Hughes – người từng đưa ông đến Bournemouth khi còn giữ chức Giám đốc thể thao tại CLB này.

Hughes chính là kiến trúc sư của dự án Liverpool mới. Giờ đây, cả hai tái hợp tại Anfield để đối mặt với thử thách lớn nhất sự nghiệp: kế thừa di sản của Klopp, tái thiết đội hình và hướng tới mục tiêu giành chức vô địch Champions League thứ 7 trong lịch sử Liverpool.